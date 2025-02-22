林岱樺弟、2助理交保！貪汙嫌疑重大還刪對話滅證　檢急提抗告

▲林岱樺疑涉詐領助理費，訊後以100萬元交保。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費，高雄地檢署對林岱樺胞弟林岱融、2名服務處人員聲請羈押，不過高雄地方法院昨(21日)晚間裁定交保，檢方認為3名被告嫌疑重大，且有刪除手機對話湮滅證據的行為，證人之間的供述也與客觀事證不符，今日立即提出抗告。

檢方指出，被告3人聲請羈押部分，雖經法院裁定交保，但法院已於裁定理由中，認定檢察官所提出的各項證據明確，3人均涉犯貪污治罪條例等嫌疑重大，且認定被告有刪除手機對話等湮滅證據的行為。

此外，檢方也質疑，證人之間的供述與客觀的事證明顯不符，也認為被告等人情誼非淺，聯繫討論並非難事，而有事實足認被告等人有勾串證人之虞，卻未裁定羈押禁見，僅諭知交保，恐怕會讓被告交保後勾串滅證，妨害將來審理，高雄地檢署依法於今日提出抗告。

林岱樺的弟弟林岱融及服務處王姓、黃姓助理疑涉詐領助理費，涉及6人共10筆帳戶，3人就其中之一帳戶實際何人保管、車輛購買過程，陳述都不一樣，被告3人聯繫接觸討論並非難事，有事實足認有勾串未到案共犯、證人之虞，因此遭檢方聲押。

不過昨晚高雄地方法院晚間裁定3人交保，分別為林岱樺弟弟林岱融以70萬元，以及服務處王姓、黃姓工作人員皆以60萬元交保，3人均被限制住居於戶籍地，且應遵守不得與彼此、其餘潛在共犯及證人以任何形式接觸。