見完前男友…人妻嬌喊「有一點點在裡面」　老闆夫崩潰求償百萬

▲高雄一名人妻偷吃前男友，被丈夫發現激情對話，怒對小王求償百萬。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名餐飲老闆發現妻子偷吃前男友，兩人不僅各自帶小孩，一同到遊樂園玩耍，還有「都你啦，我那裡好痛」、「該不會你有一點點在裡面吧」、「今天懷孕機率是中」等暖昧對話，老闆認為兩人發生性行為，怒告小王求償百萬。橋頭地院審理，法官認為前男友侵害配偶權，判前男友要賠7萬元。

老闆控訴，他和妻子小玲(化名)原本幸福美滿，不料婚後第4年，他發現小玲竟和前男友藕斷絲連，從2024年4月到5月間頻繁和前男友聊天，並3度出遊、至少發生1次性行為，讓他大受打擊，提告求償100萬。

老闆拿出兩人在同年5月18日的對話為證，包含小玲說「都你啦，我那裡好痛，那麼心急，我都好久沒有了，痛耶」，前男友回應「有很心急嗎」、「妳mc是不是剛走」，小玲說「你怎麼知道」、「唉額……今天有點危險」，前男友又回「我今天好像有點」、「一點點」，小玲回應「該不會你有一點點在裡面吧」、「今天懷孕機率是中」，前男友則回以震驚的表情貼圖。老闆指出，兩人在討論當天激戰後的懷孕機率。

前男友在庭審時表示，他和小玲只是同事，對話中也沒使用親暱稱呼，共同出遊也各自帶著小孩，可見也只是一般同事出遊。至於老闆認為他和小玲上床，只是老闆單方面臆測。

法官則認為，前男友雖在對話中關心小玲的婚姻狀況，並假設小玲若離婚後，對她的經濟狀況、生活提出建議，對話內容與一般閒聊相近，另前男友雖建議雙方帶小孩到遊樂園玩，但兩人都在討論購票、行程等事宜時，也無親暱或曖昧用語，更無法證明兩人當天是單獨出遊，這部分難以看出兩人有踰矩。

不過法官指出，老闆主張前男友和小玲在5月18日這天發生性行為，確實有拿出對話證據，判前男友侵害配偶權，審酌老闆年收入約150萬要賠償，前男友從事餐飲設備買賣，月收約3萬元，判前男友應賠償7萬元。可上訴。