獨／櫃哥櫃姐快看！台中新光三越將分4大區域開放　時間方式曝

▲新光三越氣爆後10天，新光三越已經依規提送「建築物安全評估人員進出計畫」並經都發局備查通過，廠商們可望在近日入館拿商品。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

新光三越爆炸事故造成建築物嚴重損害，遭台中市建築師公會建議封館修復，消息傳出，包括廠商、甚至櫃哥、櫃姐們都焦急不已，尤其是1到3樓數千萬元的商品無法搬出。不過，台中市都發局表示，新光三越提送「建築物安全評估人員進出計畫」並經都發局備查通過，在昨(21)日已有專業技師及建築師進場查勘，新光三越只要依查勘結果，另外進行安全維護措施，再報請都發局備查後，相關人員就可進入拿東西，《ETtoday東森新媒體》也獨家掌握進館方式。

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根據新光三越提供的計畫內容，後續的空間區隔以及安全動線規劃，分成四區域，且進入人員都必須經過申請核可，包括B6-9樓，新光三越人員經核可後可以進入，至於10樓緩衝層、14樓到RF樓層，則只有新光三越管理者可進出，至於環境檢測者被限定只能進出11到13樓。

此外，人員都限制從新光三越靠近大遠百那側（東側）、昔日租借娃娃車的樓梯進出，根據勘查，該樓梯未受到氣爆影響毀壞，但其他樓梯全不開放，且一樓會設置保全人員進行人員識別管理並登記人數。

都發局長李正偉表示，相關人員要進出，必須經過檢方、消防單位以及新光三越同意，並且由建築師或專業技師確認出入動線、範圍，進出也必須由相關人員陪同、清點，以確保安全。

新光三越也透露，開放工作人員入館時間最快也要等到下周，「我們也很急」，但一切配合相關單位，都要等到安全無虞後才能進館。