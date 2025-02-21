台中氣爆公安稽查第7天！又有2家不合格　最高可罰30萬

▲台中新光三越氣爆發生後，台中市府執行聯合稽查，又查到2家賣場、百貨有缺失。（圖／市府提供，下同）



記者游瓊華／台中報導

台中市政府針對全市大型商場及量販店聯合稽查截至昨(20)日為止，已提早1日完成所有稽查作業。都發局表示，昨(20)日稽查太平洋百貨、家樂福豐原店、豐原愛買量販店、大買家北屯店、特力屋北屯店等5家百貨商場，其中太平洋百貨、家樂福豐原店等2處場所，有「餐廳廚房防火區劃」缺失，涉及建築法違規部分將依法處6萬元以上、30萬元以下罰鍰並限期改善，另涉及各稽查單位權管部分，將由各單位依規另案裁處。

都發局指出，此次都發局出動2組人力，稽查單位包含都發局(建築空間防火避難設施)、經濟發展局(百貨商場及天然氣等管線事業主管機關)、消防局(消防安全設備)、勞工局(職場環境安全)、欣中天然氣公司、欣彰天然氣公司 (天然氣設置許可及施作)、專業檢查機構及建築師公會等派員聯合稽查。

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都發局副局長曾文誠行前向稽查小組強調，此次聯合稽查以附設美食街的「燃氣設備」、「餐廳廚房防火區劃」、「瓦斯偵測器」、「增設瓦斯管線」等項目為稽查重點，並請各機關權責詳細檢查，以維護百貨商場安全。

都發局指出，2月20日稽查場所中，「豐原愛買量販店、大買家北屯店、特力屋北屯店」等3處場所尚符合規定。另有「太平洋百貨、家樂福豐原店」等2處場所有「餐廳廚房防火區劃」缺失，涉及建築法違規部分將依法處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，另涉及各稽查單位權管部分，將由各單位依規另案裁處，並由經發局及瓦斯公司於現場加強督導業者增設瓦斯偵測器等預警安全設備，以維公共安全。

都發局長李正偉表示，中市列管39處大型百貨商場大型量販店，除了發生氣爆的新光三越之外，都已在提早完成38處稽查作業，經統計此次專案稽查場所中計22處尚符規定，16處不符規定；因非屬重大缺失，後續將依規裁罰並限期改善；另若屬重大缺失，將依規勒令停止使用及裁罰並限期改善，以維護百貨商場公共安全，但經查迄今尚無此嚴重情形。