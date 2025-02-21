台中新光三越氣爆後第9天　大遠百鼎泰豐無人排隊、1樓人潮剩3成

▲大遠百夯店鼎泰豐至今受到氣爆影響，人潮依舊未恢復往日盛況。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中新光三越因氣爆發生至今被迫停業9天，少了超級集客王，周邊商圈人潮明顯減少，鄰近的大遠百衝擊最大。今天是氣爆後第二個星期五，排隊名店鼎泰豐在中午過後時段，竟無候位人潮，記者也觀察，整個百貨人潮僅剩下過往的3成左右，工作人員比消費者還要來得多，讓櫃哥櫃姐哀嚎不已。

今天台中市建築師公會發出聲明，建議新光三越全面封館，點出至少得半年到一年之內才能修復被炸壞的現場防火避難設施及救災設備；百貨同業更傳出，新光高層已經做好心理準備要停業2年，全面改裝，但此說法遭新光三越駁斥。

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事實上，新光三越氣爆之後，周邊商圈人潮銳減，向來得排隊進入的惠中路、轉市政北七路依舊暢行無阻，排隊入館的情況已經不復見，連消費者都不禁說「從沒看過此景象」！

整個百貨人潮僅剩下過往3成左右，工作人員比消費者還要來得多，讓櫃哥櫃姐哀嚎不已，排隊名店鼎泰豐以往在中午過後時段都有人潮，但現今外圍竟都無候位人潮，令人訝異。有鐵粉透露，不必排隊的鼎泰豐確實令人心動，但是以往讓人覺得安全的新光三越發生氣爆事件，讓人不免憂心大型建築物的公共安全問題，「多少會擔心，在疑慮沒有消除之前，暫時不會進館吃美食！」