快訊／台1線大肚橋前5車連撞！白車爛毀駕駛送醫...封路改道　　

▲彰化市台1線中山路3段大肚橋前發生5車連環撞。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市台1線中山路大肚橋前，今天傍晚下班時間，發生一起國光客運、計程車、3輛轎車共5車撞成一團，其中1輛白色轎車車頭撞到稀巴爛，並撞毀路邊設施，現場一片狼藉，駕駛受傷送醫，事故現場尚未排除，目前封閉中山路三段714巷，由中山路三段機車道轉彰興路迴轉北上，警方提醒民眾小心通行。

彰化縣消防局今天傍晚5點32分接獲據報，彰化市中山路三段大肚橋往台中方向發生多輛自小客車與國光客運大客車發生車禍，立即出動消防救護人員前往執行緊急救護。

▲白色轎車車頭撞爛駕駛送醫。（圖／民眾提供）

到達現場發現國光客運車上3名人員與2台自小客車均無人員受傷，另1台白色轎車46歲男駕駛臉部、肢體多處擦傷疼痛，意識清楚，給予清洗傷口、包紮止血、骨折固定、心理支持等適當救護處置後，送往烏日林新醫院。

警方指出，初步了解為3輛轎車、國光客運、計程車共5車連環撞，並撞毀路邊設施，現場僅白色轎車駕駛黃男受傷，送醫救治。

因事故車輛橫躺整個北上車道，大竹派出所加派員警到現場協助交管，由中山路三段714巷前開始封閉，並引導車輛由中山路三段機車道右轉彰興路，並於彰興路迴轉北上行駛。