害國發基金慘賠！如興弊案首謀逃亡　黃國昌轟：賴清德不給交代嗎？

▲民眾黨主席黃國昌表示，如興弊案日前雖已一審宣判，但首謀卻早已逃走，他接著砲轟賴清德政府「唾面自乾」 。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

如興弊案日前一審宣判，以「詐偽罪」判兩名高階經理人4年10個月，然而，民眾黨主席黃國昌今（22日）在社群平台發文指出，該案首謀陳仕修早就逃之夭夭了，讓他不禁砲轟，民進黨官商勾結，浪擲國發基金的稅金，如此離譜的弊案，賴清德政府真的還打算繼續硬拗，連個交代都不給嗎？

黃國昌在臉書提到，如興弊案近日一審宣判，兩名高階經理人因違反《證券交易法》詐偽罪遭判刑4年10月，而與民進黨政商關係最為綿密的前董事長陳仕修卻早已被放走，當初官商勾結，導致國家重大損害，更是無人負責。

黃國昌說明，2018年6月，他在立法院首次揭露如興弊案的腐敗，把台灣納稅人的錢被五鬼搬運到中國亂搞，更強力要求當時的蔡英文政府要儘速處理，不能讓國發基金投入的十數億打水漂。

然而，黃國昌認為，因為陳仕修與民進黨的「好交情」，連總統出訪都特別被安排參觀陳仕修的公司，用國發基金投資背書，協助陳仕修這個詐騙集團在台灣資本市場欺騙投資人，讓他的誠懇呼籲，終究只是狗吠火車。

黃國昌點出，自己卸任立委回到公民社會後，持續與如興弊案的吹哨者合作，協助蒐集提出更為完整的證據，促使北檢在2021年夏天，終於對陳仕修等人提起公訴。

不過，黃國昌感到非常遺憾，後續檢方對陳仕修卻毫無作為，讓陳仕修大搖大擺遠赴美國，溜之大吉。「整起弊案臭不可聞，民進黨政府迄今為止卻沒人負責，更從未向台灣社會說明，國發基金浪擲的稅金，要如何拿回來」。

黃國昌直言，國發會甚至還忝不知恥地聲稱「很倒楣」，整起如興弊案，正是民進黨司法改革全盤失敗、官商勾結啃食國家、揮霍納稅人血汗錢的縮影，更是戳破民進黨抗中保台口號最諷刺的例證。最後，黃國昌質疑，如此離譜的弊案，賴清德政府真的還打算繼續硬拗、唾面自乾，連個交代都不給嗎？