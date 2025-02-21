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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

有語言才有記憶和文化！　賴清德國家母語日朗誦台語詩集

▲▼賴清德記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

今天是國家母語日，總統賴清德特別在社群平台上傳一段朗誦作家曾美滿老師台語詩集作品「你佇風中行來」的片段，發音標準、語調溫順展現台語的優雅之美，藉此鼓勵大家時常講母語。賴說，有自己的語言，才有自己的思想、記憶和文化，邀請大家「作伙共家己的語言揣轉來」。

日前總統賴清德出席台北國際書展，行經台灣文學書區，現場即興以台語朗誦台文散文集《屁窒囝仔謝師宴》、經典文學《油麻菜籽》，流利漂亮的台語令現場相當驚艷。

今適逢國家母語日，以及即將迎來二二八和平紀念日，賴清德特地挑選曾美滿老師所著、收錄多篇關於白色恐怖歷史的台語詩集，以台語朗誦〈你佇風中行來〉其中一段。

賴清德說，台語非常優雅，有八個聲調，講一句話就像在唱一首歌，聲音高低、長短、輕重，只要有一點變化，就會產生不同意思。猶如台灣是一個多元族群一起生活打拚的地方，無論台語、客家話、原住民語、馬祖話或是新住民母語，都希望大家常常講母語。

賴清德說，把自己的語言找回來，因為有自己的語言，才有自己的思想、記憶和文化，鼓勵「咱作伙共家己的語言揣轉來」。

據了解，曾美滿老師《你佇風中行來》，也是總統今年於國際書展推薦書單之一。藝人陳珊妮於2024年音樂祭「簡單生活節」表演時，用台語朗誦該詩集中的「你的目睭有一面鏡」，在當時也引起相當熱烈迴響。

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