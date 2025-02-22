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林岱樺涉貪控有暗黑勢力　政界人士：1前提恐脫黨選高雄市長

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨立委林岱樺捲入詐領助理費案及寺廟贊助案，日前以100萬元交保，她走出地檢署時，曾在聲明中強調受到暗黑勢力打擊，「我是林岱樺，面對打擊，我會挺直站立，不會屈膝跪下。」但有政界人士擔憂，林岱樺個性剛烈，若引發反彈情緒，恐怕會脫黨參選高雄市長。

▲▼林岱樺100萬交保發表聲明。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲林岱樺強調自己受到暗黑勢力打擊。圖為林岱樺21日走出地檢署發表聲明的畫面。（圖／記者吳奕靖翻攝）

林岱樺捲入詐領助理費案及寺廟贊助案，20日遭檢調搜索約談，訊後被檢方依涉犯貪污治罪條例，諭令以100萬元交保。林岱樺21日一早走出地檢署時，曾對著媒體鏡頭發表聲明，她強調，暗黑的勢力選擇在此時此刻打擊她，但縱使傷痕累累，她依然會堅定身軀、捍衛清白，「林岱樺是高雄的女兒，不可能接受任何莫須有的羞辱，因為任何莫須有的羞辱，不僅是踐踏我的尊嚴，也是踐踏高雄的顏面」、「我是林岱樺，面對打擊，我會挺直站立，不會屈膝跪下」。

林岱樺所屬派系正國會也在21日發布聲明，表示相信並支持林岱樺捍衛自身清白。林岱樺服務處則表示，林岱樺在8任立委任期間，一向恪守法規，相關費用均要求合法合規，現階段尊重司法，配合檢調司法調查，靜待一切水落石出，還林岱樺清白。

根據《聯合新聞網》報導，有政界人士擔憂，林岱樺個性剛烈，但在基層中有較高聲望，是目前已表態有意參選高雄市長的4名立委中，民調最高的，若引發反彈情緒，恐怕林會脫黨參選，反而讓對手陣營漁翁得利。

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