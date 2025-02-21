快訊／林岱樺涉貪獲百萬交保　胞弟+2服務處員工晚間裁定交保

▲林岱樺100萬交保。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者賴文萱、莊智勝／高雄報導

高雄民進黨立委林岱樺疑涉助理費案，今（21）日晨6時許裁定林岱樺以100萬元交保，同時限制出境、出海及限制住居，通法寺住持釋煌智諭知100萬元交保，林岱樺妹妹林岱縝涉犯同罪，諭知30萬元交保。高雄地院法官今晚再裁定林岱樺弟弟林岱融及服務處王姓、黃姓工作人員3人交保。

民進黨立委林岱樺疑涉助理費案20日被檢調搜索、約談，據了解，篤信佛教的林岱樺在2020年期間，也傳出在選區內擔任通法寺的2個重要職位，卻為了寺廟的活動，向工業區多家廠商要求贊助募款，被質疑是「不樂之捐」，引發爭議，當時林岱樺出面喊冤並澄清是為了幫助弱勢民眾。

據了解，林岱樺被質疑要求支持者將贊助或政治獻金捐給通法寺，再以各種名目支付花銷。對此林岱樺在今天凌晨2點35分移送至高雄地檢署，她指控檢調「查整天都沒證據、強行拘留。」

林岱樺訊後以100萬元交保，同時限制出境、出海及限制住居， 林岱樺弟弟林岱融及服務處王姓、黃姓工作人員均遭聲押。今晚高雄地院法官審理後，再裁定3人交保，分別為林岱樺弟弟林岱融以70萬元交保併限制住居，以及服務處王姓、黃姓工作人員皆以60萬元交保併限制住居。