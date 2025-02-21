快訊／林岱樺胞弟等3人「60至70萬交保」！雄院給出交保理由

▲林岱樺涉貪移送。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者賴文萱、閔文昱／高雄報導

高雄民進黨立委林岱樺疑涉助理費案，今（21）日晨6時許裁定林岱樺以100萬元交保，同時限制出境、出海及限制住居，林岱樺弟弟林岱融及服務處王姓、黃姓工作人員均遭聲押。高雄地院法官今晚再裁定林岱樺弟弟林岱融及服務處王姓、黃姓工作人員3人以60至70萬交保。

高雄地院交保理由指出，考量本案件的偵辦進度、被告3人所為對社會危害程度及各自參與情節、羈押對人身自由限制之不利益，認命被告王瓊翎、黃麗雪均以60萬元交保、被告林岱融以70萬元交保，並均限制住居於戶籍地，且應遵守不得與彼此、本件其餘潛在共犯及證人為任何形式接觸之附帶命令，即足以擔保後續追訴程序之進行，而無羈押之必要。

不過，高雄地院也表示，若被告3人未能於2月21日晚上11時前完成具保，則認有羈押且禁止接見通信及授受物件之必要。

回顧案件，民進黨立委林岱樺疑涉助理費案20日被檢調搜索、約談，據了解，篤信佛教的林岱樺在2020年期間，也傳出在選區內擔任通法寺的2個重要職位，卻為了寺廟的活動，向工業區多家廠商要求贊助募款，被質疑是「不樂之捐」，引發爭議，當時林岱樺出面喊冤並澄清是為了幫助弱勢民眾。

據了解，林岱樺被質疑要求支持者將贊助或政治獻金捐給通法寺，再以各種名目支付花銷。對此林岱樺在今天凌晨2點35分移送至高雄地檢署，她指控檢調「查整天都沒證據、強行拘留。」

林岱樺訊後以100萬元交保，同時限制出境、出海及限制住居， 林岱樺弟弟林岱融及服務處王姓、黃姓工作人員均遭聲押。今晚高雄地院法官審理後，再裁定3人交保，分別為林岱樺弟弟林岱融以70萬元交保併限制住居，以及服務處王姓、黃姓工作人員皆以60萬元交保併限制住居。