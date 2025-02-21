週末冷空氣接力「階梯式降溫」探10℃　3地區有雨

▲週末兩波冷空氣接力，氣象署粉專「報天氣 - 中央氣象署」透露低溫下探10度。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天鋒面通過、東北季風增強，北部、東北部轉涼有雨。週日、下週一冷氣團來襲氣溫再降，桃園以北有氣象署粉專「報天氣 - 中央氣象署」透露低溫下探10度。

今天（21日）清晨起鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，今晚至明（22）日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼。

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桃園以北、東半部地區及馬祖有局部短暫雨，其中在基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部較大雨勢發生的機率，北部地區及中部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。

▲今天（21日）清晨起鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼。（圖／中央氣象署）

2/22(週六)東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼，2/23(週日)大陸冷氣團南下，中部以北、東北部及東部天氣轉冷；基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、東部及東南部地區有局部短暫雨，北部地區及中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

2／24(週一)大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，桃園以北地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣溫：北部及東北部11-21度，中部13-23度，南部13-25度，花東15-23度；澎湖13-17度，金門10-17度，馬祖7-11度。

▲週末冷空氣接力，將階梯式降溫。（圖／中央氣象署）

2/25(週二)大陸冷氣團減弱，各地白天氣溫回升，早晚天氣仍偏冷；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

氣溫：北部及東北部12-20度，中部13-21度，南部14-23度，花東15-21度；澎湖14-17度，金門10-18度，馬祖8-12度。

2/26(週三)、2/27(週四)華南雲雨區逐漸東移，2/26北部及東半部有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；2/27北部、東北部地區及中部山區有局部短暫雨，東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲氣溫：北部及東北部13-20度，中部14-22度，南部14-24度，花東16-22度；澎湖14-17度，金門12-18度，馬祖10-14度。

2/28基隆北海岸及東半部地區有局部短暫陣雨，桃園以北地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；3/1、3/2環境偏東風，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。