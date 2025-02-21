陸70歲老奶奶整日玩手機到凌晨　驗光驗不出...一測近視達2300度

▲山東一名70多歲奶奶整日沉迷手機，去醫院檢查才發現近視已達2300度。（圖／翻攝河南民生頻道，下同）

記者魏有德／綜合報導

山東菏澤一對70多歲的爺爺奶奶，兩個人堪稱「手機中毒」使用者，每天一睜開眼就是玩手機，從早一直玩到深夜，甚至是凌晨，家人苦勸都勸不動。兩人的孫女透露，爺爺可以玩手機玩到凌晨一兩點，去醫院檢查才發現散光300度，「奶奶的視力更是誇張，左眼近視2300度，機器都打不出驗光結果。」

對於70歲老人在短時間內得到超高度近視，浙江大學眼科醫院視光中心主任倪海龍醫師認為，「可能老人本身患有高度近視，或者核性白內障等眼睛器質性問題，才會出現近視度數疊加的驗光結果。」

至於2300度的近視是否存在？甚至有網友稱其近視達到12000度，浙江省眼科醫院杭州院區高度近視專科主任傅映暉表示，「理論上來看，近視12000度是存在的，一般來說，這種視力會伴隨著其他疾病，在門診中，近視三四千度的也並不罕見。」

傅映暉指出，近視超過600度就算高度近視，超過1000度屬於超高度近視，「3000多度的近視是無法常規通過電腦自動驗光儀驗出來的，需要醫生根據眼軸換算加上經驗來驗光。」

對於老年人成為重度手機或網路使用者，有人認為是「孤獨感」所致，也有分析指，是由於老年人對新興事物的好奇與探索而成，再加上可利用的時間相對較多，因此，只要是一沉迷其中，往往會達到「無法自拔」的程度。