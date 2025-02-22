美官員控中共「竊取一代人的技術」！擬禁中國人進國家實驗室

▲美國擬禁中國人進入國家實驗室。圖為美國勞倫斯利佛摩國家實驗室 （Lawrence Livermore National Laboratory）。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美國國會議員和專家近日在參議院能源與自然資源委員會的聽證會上，提出應加強對中國公民進入美國國家實驗室的限制，原因在於「中國竊取太多美國的先進技術」。這項提議也象徵著美國政府對科研發展保護和審查的進一步強化。

綜合外媒報導，美國前能源部副部長、現為波爾量子技術公司執行長的保羅·達巴爾（Paul Dabbar）20日在聽證會上表示，中國已經成功竊取了美國整整一代人的技術，包括電池、電動汽車和半導體等技術的知識產權，甚至試圖竊取未來的量子和核技術，因此他建議，應全面禁止中國公民進入美國國家實驗室，除非他們獲得能源部的個別豁免。

阿肯色州參議員湯姆·科頓（Tom Cotton）也支持這一提議，並引用2023財政年度的數據指出，當年有8000名中國和俄羅斯公民獲准進入美國國家實驗室，因此呼籲應擴大至禁止古巴、伊朗、北韓和俄羅斯公民進入國家實驗室，除非他們能證明進入的好處大於壞處。

參議院能源與自然資源委員會主席、猶他州參議員邁克·李（Mike Lee）指出，中國透過「千人計畫」系統性地招募在美國接受培訓並在美國實驗室工作的精英科學家，利用美國資金開發美國技術，最終為中國軍隊謀利，而這一計畫自2008年實施以來，已成為中國吸引全球頂尖科學家的主要手段。

儘管大多數與會者支持對外國研究人員施加更嚴格的限制，但部分人也承認來自中國的研究人員對美國科技發展有所貢獻。美國國家科學基金會的報告顯示，外國出生的勞工占美國STEM（科學、技術、工程與數學）整體勞動力的19%。