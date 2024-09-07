　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

涉敏感科技　美喬治亞理工學院終止與中國學界合作

▲▼美國喬治亞理工學院。（圖／臉書georgiatech）

▲美國喬治亞理工學院。（圖／臉書georgiatech）

文／中央社台北7日電

美國喬治亞理工學院（Georgia Institute of Technology）6日宣布，將終止與中國天津和深圳的研究和教育合作關係。此前，該校被指與涉及共軍的中國實體合作，美國國會還對此進行了調查。

路透社7日報導，美國眾議院中國問題特別委員會5月曾致函喬治亞理工學院詢問該校與天津大學在尖端半導體技術方面的研究細節。

天津大學及其附屬機構曾被指從事危害美國國安的行為，包括竊取商業秘密並與中國官方進行研究合作，以推動中國的軍事發展，因此在2020年被列入美國商務部的出口限制名單。

喬治亞理工學院發言人湯比（Abbigail Tumpey）說，自從天津大學被列入實體名單後，學院一直在評估該校在中國的活動態勢。

湯比說，「天津大學有足夠的時間來糾正這一情況。迄今為止，天津大學仍然在實體清單上，這使得喬治亞理工學院與天津大學以及與喬治亞理工學院深圳學院的合作不再可行」。

喬治亞理工學院是美國一流工程學院，也是美國國防部資助的主要對象。學院在一份附帶聲明中表示，將停止在深圳學院活動，但目前在當地就讀的約300名學生仍可繼續完成學業。

喬治亞理工學院今年1月宣布，該校在亞特蘭大和天津國際奈米粒子和奈米系統中心的研究人員已用奈米材料石墨烯製造出世界第一個功能性半導體。該中心表示，這將給電子技術帶來「範式轉變」，並產生更快的計算速度。

美眾院中國問題特別委員會5月稱，天津研究中心隸屬於一家中國公司，該公司的子公司為共軍供貨。

領導上述天津項目的喬治亞理工學院一名科學家為這項研究辯護稱，所有的結果都是公開的，而且這項合作已通過了廣泛的法律審查。

美國眾院教育委員會共和黨首席議員福克斯（Virginia Foxx）則認為，「不應該透過國會的調查來促使喬治亞理工學院終止與一家被列入黑名單的中國實體的合作」。

福克斯說，「儘管如此，我們很高興喬治亞理工學院做出了正確的決定，我們希望其他大學也能效仿」。

ET快訊
第1次去日本！到路口會「愣住不動」台人笑了：真的
快訊／雷雨強襲　台中機場航班延誤！
「摩羯」過境！9層電梯剩空殼　海南居民嚇傻：上往下被風撕裂
快訊／雨彈升級！「11縣市豪大雨特報」
快訊／U23中華隊今晚抗荷先發打線出爐！
快訊／上萬人領到雙倍薪水　中華郵政道歉
繳上千萬！　彰化阿嬤哽咽：棺材本沒了
高職生練大隊接力！把婦撞成植物人　判賠736萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

額頭刺超大「川普」後悔了！性感女模沒錢除刺青　低胸上街求斗內

請閨蜜喝飲料一口斃命！　印度3毒婦「聯手設局」狠奪4命

美英情報首長「首次聯名投書」　矢言力挺烏克蘭

父邀72男性侵母親200次！　女兒斥「最糟罪犯」：生活像被拉入地獄

涉敏感科技　美喬治亞理工學院終止與中國學界合作

日本最快10／1選出新首相！　日媒：岸田政府協調開臨時國會

日相岸田出訪南韓　北韓再空飄數百個垃圾氣球

「玩黏土」做出企鵝骨骼標本！日小2女童暑假作業　狂吸百萬人朝聖

烏大規模無人機攻擊！俄彈藥庫爆炸狂燒畫面曝　宣布地區緊急狀態

iPhone狂掉電超煩！專家揭秘「隱藏功能」　打開後電池續航力增1倍

林依晨「我是成都人」後首露面　吐心聲：請大家理解

陸業者推新自動炒菜機　加麵到完成13秒上菜

許光漢結訓！拎包鞠躬問候　盼低調度過「謝謝關心」

好奇心臭死象海豹？　猛聞人類腳底→秒滾下山

小哈利為伊能靜畫「幼態網紅妝」　對人中下手嚇壞她XD

蹦闆「賭一口氣」對打統神少賺千萬　「打輸就隱退」：不像他講了都不做！

林依晨「我是成都人」後首露面　吐心聲：請大家理解

雲林女看護遭BMW撞死！另視角畫面曝　人車噴飛直衝電線桿亡

柯美蘭與小草聚集看守所外　土城警舉牌警告：行為違法

不圍北檢曝柯文哲最後交代　館長：所有取笑我來承受！

額頭刺超大「川普」後悔了！性感女模沒錢除刺青　低胸上街求斗內

請閨蜜喝飲料一口斃命！　印度3毒婦「聯手設局」狠奪4命

美英情報首長「首次聯名投書」　矢言力挺烏克蘭

父邀72男性侵母親200次！　女兒斥「最糟罪犯」：生活像被拉入地獄

涉敏感科技　美喬治亞理工學院終止與中國學界合作

日本最快10／1選出新首相！　日媒：岸田政府協調開臨時國會

日相岸田出訪南韓　北韓再空飄數百個垃圾氣球

「玩黏土」做出企鵝骨骼標本！日小2女童暑假作業　狂吸百萬人朝聖

烏大規模無人機攻擊！俄彈藥庫爆炸狂燒畫面曝　宣布地區緊急狀態

iPhone狂掉電超煩！專家揭秘「隱藏功能」　打開後電池續航力增1倍

林俊易擊退好友闖台北羽決賽　抱著學習心態再戰周天成

無牌汽車停放騎樓太超過　警方開單拖吊女車主咆哮推員警慘了

額頭刺超大「川普」後悔了！性感女模沒錢除刺青　低胸上街求斗內

建國啤酒廠案監察院內政部　國土署：會依糾正意見檢討

Bruno Mars「團隊高雄趴趴走」開啟觀光客模式　駁二、佛光山打卡

陳喬恩遇「女酸民發瘋騷擾」！　公開截圖忍無可忍：心理不正常要就醫

強颱「摩羯」已致陸3死95傷　18噸重聯結車被狂風掀翻

請閨蜜喝飲料一口斃命！　印度3毒婦「聯手設局」狠奪4命

差點燒了男友家！行動電源驚見「2問題」她卻捨不得丟

快訊／雷雨強襲「台中機場暫停地面作業」 航班延誤

貓女兒埋懷裡大哭2分鐘　奴才傻眼：是有多委屈？

國際熱門新聞

5職業最易一夜情　第1名近半數激戰同事

人妻遭救護車司機性侵　癌末夫被切斷氧氣丟下車

尪下藥約72男性侵200次！老婦哭：世界崩塌了

16歲少女吸K他命！激戰到一半「抽搐暴斃」

31歲人妻日接百通無聲騷擾電話1個月　報警才知枕邊人搞鬼

男童帶遙控器上學：我不能看電視你們也別想看

老婆多了寶可夢刺青　他驚覺被綠

行政院罕見聘「日籍拉麵店老闆」當顧問！

活人生吃！女被巨蟒活活纏死吃掉一半

惡劣「一手法」騙走6700元霸王餐　新加坡妹子狂點19道菜

普丁不挺　川普：不知是羞辱或他幫了我

西瓜切開「看見1跡象」快丟！

台灣人在北海道遭人撂倒！62歲嫌秒落網

邀72男性侵妻子　翁要求孫女擺拍裸照

更多熱門

相關新聞

「摩羯」過境！9層加裝電梯只剩空殼

「摩羯」過境！9層加裝電梯只剩空殼

中國中央氣象局6日消息指出，颱風「摩羯」於6日16時20分前後，以超強颱風級別，首次登陸中國海南文昌沿海，文昌部分地區極大風達到14至16級，狂風呼嘯，樹枝被刮斷。一社區大樓的9層加裝電梯甚至被狂風「吹」到僅剩下空殼。

特斯拉預計2025年第1季在中國推出FSD

特斯拉預計2025年第1季在中國推出FSD

研究合歡山生態奪冠　2高中進軍世界科展

研究合歡山生態奪冠　2高中進軍世界科展

「魔羯」風力12級　 陸記者在狂風中緊抱

「魔羯」風力12級　 陸記者在狂風中緊抱

幕後／中國官員在PIF「動粗拉扯」施壓　我代表團連簽證都險被擋

幕後／中國官員在PIF「動粗拉扯」施壓　我代表團連簽證都險被擋

關鍵字：

中國喬治亞理工學院共軍美國國會研究

讀者迴響

熱門新聞

護理師院內偷吃醫師！完事投降：你太猛了

快訊／雨彈開轟「13縣市大雨特報」　下到入夜

柯老家遭貼看板「地方媽媽之恥、教出貪污犯」

她衝廟宇香爐灌水　下場悲劇了

即／嘉義東石休旅車撞砂石車　1死1重傷

獨／郵局帳戶「重複發薪逾萬筆」　2天內火速狂追回3.8億元

收賄證據曝！柯家USB工作簿記「收沈慶京1500萬」

電扇太髒恐釀禍！達人神技解決清潔困擾

看不下去台北看守所外「這一幕」

台中小草集結北上　喊話藍營：下個輪到誰還不知

郭子乾穿「9487」囚服模仿柯文哲！片段瘋傳神預言

泌尿科醫師

5職業最易一夜情　第1名近半數激戰同事

即／保時捷衝人行道！他看愛犬被撞崩潰

陸寺廟「拜佛貓」遭香客一拳打飛！影片瘋傳醫院發聲

更多

最夯影音

更多

林依晨「我是成都人」後首露面　吐心聲：請大家理解

陸業者推新自動炒菜機　加麵到完成13秒上菜

許光漢結訓！拎包鞠躬問候　盼低調度過「謝謝關心」

好奇心臭死象海豹？　猛聞人類腳底→秒滾下山

小哈利為伊能靜畫「幼態網紅妝」　對人中下手嚇壞她XD

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面