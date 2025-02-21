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快訊／傳產老闆被坑45億...到死還不知情　神鬼女落網羈押禁見

▲▼詐欺前科犯羅佩雯（前）假釋期間涉再犯，坑騙1位傳產老闆45億元，20日到案移送北檢複訊後聲押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

▲詐欺前科犯羅佩雯（中）假釋期間涉再犯，坑騙1位傳產老闆45億元，20日到案移送北檢複訊後聲押禁見，台北地院今（21日）下午裁准。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

有詐欺前科的女子羅佩雯，2018年於假釋期間涉再犯，並勾結餐飲集團董事長鄭淳駿，以投資機票、移民等幌子，4年間坑騙1位傳產業者至少45億元，羅女用來購買LV腳踏車、愛馬仕垃圾桶等高檔精品，經檢方以羅女有勾串滅證、反覆實施同一犯罪之虞聲請羈押禁見，台北地院今（21日）下午裁准。

年約40歲的羅佩雯在2008年到2010年間，任職旅行社擔任票務工作，她酷愛購買名牌精品、薪水不夠用，竟起歹念對親友謊稱有管道取得較便宜的國內或國際機票，若集資預購，以當時台北到上海每張機票台幣1萬4000元，90天後可獲利2100元，美國航線機票3萬3500元，75天後可得15%至20%利潤等。

多位親友上當，紛紛付錢給羅女投資，羅女詐騙金額共逾2700萬元，東窗事發後，又偽造投資合約書等文件企圖欺騙法官，連她的辯護律師也被蒙在鼓裡，羅女所犯數罪被合併判刑4年10月定讞、入監服刑。

羅女2018年4月獲准假釋，卻從隔年（2018年）間，再度涉以投資機票賺價差等幌子，唬弄1位傳產業者掏錢加入，吹噓利潤最低38.8%，最高可達70%，平均約48%，羅女並找上「The Hermit隱餐飲集團」董事長鄭淳駿合作，涉一搭一唱取信被害人。

據悉，羅女和鄭男初期拿受害傳產業者的錢假裝利潤付給對方，獲得信任後，接著逐步改成對帳抵扣，又推稱有管道從事移民投資、誘騙受害人繼續入坑。

受害傳產業者前年（2023年）10月間過世，家屬整理遺物發現本件投資款未收回，金額高達至少45億元，家屬找羅女對帳一直出狀況，去年（2024年）中提告追究，並提出相關資料佐證。

北檢指揮調查局蒐證，本周一（17日）發動搜索，先拘提鄭男到案複訊後，聲押禁見獲准，當天約談羅女撲空，羅女昨（20日）自行到案，檢調搜索她住處，發現羅女涉用贓款蒐羅諸多名牌精品，甚至有新車價近100萬元的LV腳踏車、1個要價逾7000元的愛馬仕垃圾桶，非常浮誇。

檢方漏夜複訊，今（21日）晨認為羅女涉犯詐欺取財、偽造文書與洗錢等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有勾串滅證、反覆實施同一犯罪之虞，向台北地院聲押禁見羅女，法官今下午4點多裁准。

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