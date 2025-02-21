坑殺傳產老闆45億！神鬼女假釋再進化　聯手餐飲名人設局遭聲押

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

曾犯下投資機票賺價差等詐欺案、被判刑4年10月定讞服刑的女子羅佩雯，假釋出獄期間涉嫌再犯，並勾結知名餐飲集團董事長鄭淳駿，以投資機票、移民等幌子，4年間坑騙1位傳老闆者高達45億元，用來購買LV腳踏車、愛馬仕垃圾桶等精品，台北地檢署日前拘提鄭男聲押禁見獲准，昨（20日）再約談羅女到案，訊後以涉犯詐欺等罪嫌、有勾串滅證之虞聲押禁見。

▲詐欺前科犯羅佩雯（前）假釋期間涉再犯，坑騙1位傳產老闆45億元，20日到案移送北檢複訊後聲押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

據悉，羅佩雯在2008年到2010年間，任職旅行社擔任票務工作，她酷愛購買名牌精品導致薪水根本不夠用，竟起歹念對親友謊稱有管道取得較便宜的國內或國際機票，若集資預購，以當時台北到上海每張機票台幣1萬4000元，90天後可獲利2100元，美國航線機票3萬3500元，75天後可得15%至20%利潤等。

多位親友上當，紛紛付錢給羅女投資，最後因羅女花用無度而崩盤，詐騙金額共逾2700萬元，羅女挨告後，又偽造投資合約書等文件企圖欺騙法官，連她的辯護律師也被蒙在鼓裡，羅女所犯數罪被合併判刑4年10月定讞、入監服刑。

羅女2018年4月獲准假釋，卻從隔年（2018年）間，再度涉以投資機票賺價差等幌子，唬弄1位傳產老闆掏錢加入，且羅女找上知名「The Hermit隱餐飲集團」董事長鄭淳駿合作，涉一搭一唱取信被害人。

鄭淳駿經營5家餐酒館，其中1家位於北市信義區，空間約300坪、走輕夜店風格，頗有名氣，他常帶員工淨灘、關懷流浪動物，到育幼院或養護中心做公益，或安排視障、素人歌手免費到店裡表演，甚至因而有機會進軍演藝圈，透過媒體報導宣傳，使鄭男博得慈善美名。

但受害的傳產老闆去年（2024年）中提告，指稱羅女和鄭男利用投資機票、辦理移民投資等藉口，至2023年止，共騙走他約45億元，並提出相關資料佐證，北檢指揮調查局蒐證，本周一（17日）發動搜索約談，鄭男到案複訊後，被檢方聲押禁見獲准。

當天檢調約談羅女撲空，羅女昨（20日）到案，檢調搜索她住處，發現羅女原已變賣許多精品賠償前案被害人和解，如今卻又蒐羅諸多名牌精品，甚至有新車價近100萬元的LV腳踏車、1個要價逾7000元的愛馬仕垃圾桶，非常浮誇。

檢方漏夜複訊，今（21日）晨認為羅女涉犯詐欺、偽造文書與洗錢等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有勾串滅證之虞，向台北地院聲押禁見羅女，等候法官召開聲押庭調查。