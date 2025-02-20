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全台最大「黃牛」交保70萬當庭哭了　獲釋聽母命換全身衣鞋求改運

▲▼門票黃牛劉旻岳20日被起訴移審台北地院，法官裁准交保70萬元，劉母帶錢來保出兒子。（圖／記者黃哲民攝）

▲ 門票黃牛劉旻岳今（20日）被起訴移審台北地院，法官裁准交保70萬元，劉母晚間帶錢來保出兒子。（圖／記者黃哲民攝）

記者劉昌松、黃哲民／台北報導

涉召募電腦工程師寫程式搶演唱會、運動賽事門票的「黃牛」劉旻岳，今（20日）被台北地檢署依偽造文書等罪嫌起訴、求處7年以上徒刑，在押的劉男移審台北地院，法官裁准交保70萬元，劉母今晚繳錢保出兒子，還特地帶全套衣物和鞋子給兒子，叮囑「要改運、全換掉，內褲也要換」，劉男聽話照辦。

劉男與同案在押被告、工程師林岱鋒今天被起訴移審北院，均獲交保，林男交保80萬元，2人都被限制住居與限制出境、出海，林男晚間6點半先辦妥交保手續離開。

劉旻岳去年（2024年）10月到案被檢方訊後聲押時，激動大鬧偵查庭拒絕被上銬，今天在北院接押庭，劉男堅稱只是跟工程師們單純買賣門票、雙方為同行關係，他不是所謂的黃牛集團首領。聽到法官裁准他交保70萬元，劉男說了句「謝謝法官」，隨即哭出聲，等母親趕來替他辦保，晚間7點半才獲釋，就近到法警室旁廁所換掉的衣物鞋子，也聽從母親交代，直接扔了。

▲▼門票黃牛劉旻岳20日被起訴移審台北地院，法官裁准交保70萬元，劉母帶錢來保出兒子。（圖／記者劉昌松攝）

▲ 門票黃牛劉旻岳今天被起訴移審台北地院，法官裁准交保70萬元，劉母晚間帶錢來保出兒子，叮囑就地換掉全身衣鞋求改運。（圖／記者劉昌松攝）

本案源於藝人周杰倫去年在台北大巨蛋辦演唱會、門票熱賣，引發黃牛搶票掀起民怨，檢警循線查出劉旻岳與妻子張依萍涉組搶票集團所為，夫妻倆從2016年起，從代購、轉售熱門演唱會、運動賽事的黃牛票起家，業務越做越大，逐步建立「搶票集團」。

劉男夫妻將成員分成負責搶票的「工程師」、預繳票款的「付款助理」、整理搶得場次與座位區資訊的「表單助理」、以及負責取票、上網售票的「票務助理」，各自分工縝密。

工程師先蒐集或創建大量虛構的身分證統一編號、護照號碼與假名，到各類售票系統網站註冊眾多會員帳號，再以搶票程式同時操作上百筆帳號登入系統、自動輸入資料，甚至能判斷售票系統的圖形驗證碼，藉此快速「刷票」、「掃票」，排擠一般會員購票權益。

▲▼門票黃牛劉旻岳20日被起訴移審台北地院，法官裁准交保70萬元，劉母帶錢來保出兒子。（圖／記者黃哲民攝）

▲ 門票黃牛劉旻岳以70萬元交保。（圖／記者黃哲民攝）

誇張的是，還有曾經向劉旻岳買黃牛票的7位民眾，後來也加入集團分工，負責北部、台中、宜蘭等地區的助理，當全職工作的可領月薪3到4萬元，兼職的話，每筆訂單報酬100元或是取票跑腿每小時200元。

劉男夫妻號稱全台規模最大的黃牛票業者，搶到的門票除接受民眾預購，也會在臉書、LINE、蝦皮等平台加價兜售，光是臉書粉絲團就有破5萬名粉絲。劉男夫妻靠黃牛票賺進大把銀子，至被查獲為止，估計總獲利逾4千萬元，劉妻張依萍常在臉書PO照炫富，例如全家搭機出國坐商務艙、聽演唱會坐包廂等。

▲▼周杰倫黃牛票案，炫富夫妻劉旻岳、張依萍。（圖／翻攝臉書）

▲ 劉旻岳與妻子張依萍涉靠賣黃牛票賺錢炫富。（資料照／翻攝臉書）

台北地檢署檢察官劉倍指揮台北市警局刑警大隊追查，發現被劉男集團利用搶票程式掃票的藝人，包括伍佰、陶喆、周杰倫、丁海寅、魔力紅、張惠妹、劉德華等，知名賽事包含亞洲棒球錦標賽等熱門場次。

檢方統計，劉男集團從2016年起銷售黃牛票3797筆訂單，共8495張，加價販售的不法利益至少2777萬6555元；協助劉男搶票的工程師林岱鋒、陳奕孝、林俊良、賴靜儀，也私下對外賣票共4749張，不法獲利1576萬9594元。

檢方今起訴全案11名嫌犯，批劉男夫妻利用不法方式大肆搶票再哄抬票價，使我國藝文表演與運動賽事票券市場變成金錢競賽，夫妻倆的富裕生活建立在粉絲的犧牲上，更使我國藝文、運動市場嚴重畸形，犯罪情節與惡性均屬嚴重，建請法院依《文化創意產業發展法》、《運動產業發展條例》，重判夫妻倆各7年以上徒刑。

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