聯手神鬼女坑殺傳產老闆45億！餐酒館董座背景曝　搞豪奢觀光雙巴

▲《隱餐飲集團》老闆鄭淳駿涉嫌與詐欺前科犯哄騙傳產老闆投資逾45億元，目前羈押禁見中。（圖／翻攝自臉書）



記者黃哲民、劉昌松、黃資真／台北報導

曾在旅行社擔任票務工作的羅佩雯，過去因找親友投資買機票賺差價，騙走逾2700萬元遭判刑4年10月，假釋出獄後死性不改，聯合《隱餐飲集團》董事長鄭淳駿，再以相同話術哄騙傳產老闆連續4年投入總計45億元金錢，目前羅遭聲押、鄭羈押禁見。事實上這名鄭姓老闆來頭不小，過去與台北雙層巴士合作打造觀光餐車，曾引發一波討論。

《隱餐飲集團》為國內知名的連鎖餐飲企業，在台北與新竹擁有5家知名餐酒館、咖啡廳、手搖飲等。位於台北信義區的「隱士餐酒館」，是台北地區最知名的LIVE HOUSE餐酒空間，從美食、調酒到現場駐唱表演都涉略，主打「輕夜店」風格，佔地高達300坪，但該分店目前是歇業狀態。

▲隱餐飲集團董事長鄭淳駿（左6）去年與雙層巴士合作，打造高奢餐酒觀光巴士，引發一波討論。（圖／資料照）



去年4月，《隱餐飲集團》加入台北雙層觀光巴士運營，主打觀光客可搭著雙層巴士遊覽台北，同時可享用隱世餐酒館主廚精心設計的中式台菜創意料理套餐，每人車資與餐費售價NT$1,600，每日名額只有26名。

不僅如此，鄭淳駿固定每月舉辦公益日，帶著主管與員工做義工服務，包括到育幼院與養護院捐贈物資、淨灘、動物之家打掃，或安排視障、素人歌手免費到店裡表演，甚至因而有機會進軍演藝圈，透過媒體報導宣傳，使鄭男博得慈善美名。

▲鄭淳駿每月會舉辦一天公益日，與員工擔任義工幫忙或捐贈物資。（圖／翻攝自臉書）



然而，一名傳產老闆在2024年中提告，指控羅女和鄭男利用投資機票、辦理移民投資等藉口，至2023年止，共騙走他約45億元，並提出相關資料佐證，北檢指揮調查局蒐證，本周一（17日）發動搜索約談，鄭男到案複訊後，被檢方聲押禁見獲准。

▲詐欺前科犯羅佩雯（前）目前已被檢方聲押禁見。（圖／記者劉昌松攝）