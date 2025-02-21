還單身！彰化正妹女警暖送迷路嬤回家　隔天收蛋糕超驚喜

▲彰化正妹女警暖送迷路阿嬤回家。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化市一名88歲阿嬤17日下午外出時迷路，彰化警分局泰和派出所所長張志豪及女警陳翊寧巡邏經過，立即伸出援手，協助阿嬤安全返家。隔天，阿嬤親自送上蛋糕表達感謝之情；外型亮麗的陳翊寧得知阿嬤親自前來派出所致謝，相當驚喜意外，直呼「這是身為警察該做的！」

17日下午，張志豪和陳翊寧在泰和路執行守望勤務時，發現一名騎乘電動輔具車的阿嬤神情慌張。經過關心，得知阿嬤原本要前往市場尋找友人，但途中迷路，且擔心電動輔具車的電力不足，無法順利返家。員警了解情況後，立即將阿嬤帶回派出所，確認她的身份及住址，並為輔具車充電，安撫她的情緒。

隨著時間漸晚、天色轉暗，考量阿嬤的安全，張志豪和陳翊寧騎乘警用機車護送阿嬤返家，確保她安全抵達。隔天上午，阿嬤由家人陪同來到派出所，親自送上蛋糕，感謝兩名員警的熱心幫助。張志豪接待了阿嬤，陳翊寧因出勤巡邏未能在所內，但回到所內得知阿嬤親自送蛋糕來道謝，仍感到十分驚喜。

彰化分局表示，26歲的陳翊寧仍然單身，外型亮麗又陽光，警專特考班畢業僅一年，平日工作認真負責，充滿幹勁，民眾有任何困難或需求，都能隨時伸出援手，不辱人民保姆使命。