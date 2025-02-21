5400萬改造彰化市「交通大瘤」　偏心式左轉車道設計圖曝光

▲彰化市中央路上下班塞爆了。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市中央路因車流量爆量，長期以來在上下班尖峰時段嚴重塞車，引發用路人抱怨，直指是中央路44巷、崙平南路、崙平路等3處路口，因未設有「偏心式左轉車道」，造成堵車亂象，為改善「交通大瘤」，彰化市公所獲得中央補助5400餘萬元，將對中央路進行大改造，預計6月動工，力拚年底完工。

「偏心左轉車道」是透過標線及槽化線導引，當左轉車輛接近路口時，逐漸駛入左轉專用車道等待，不會擋住後方直行車的道路安全設計，有效改善左轉車阻礙直行車流的情況。

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▲彰化市公所將對中央路周邊塞車狀況進行改造。（圖／彰化市公所提供）

彰化市公所表示，為了通行效率與行人安全，紓解中山路從中央路、中華西路口總長超過1.2公里的路段，將進行改造大計畫，將於中山路一段路口，左轉車道從原本2車道增加為3道；中央路與崙平南路口，增設增設左轉與迴轉車道，方便用路人，中央路與中華西路口，將從現行3車道增加為4線車道，以紓解壅塞車潮。

▲彰化市公所將對中央路周邊塞車狀況進行改造。（圖／彰化市公所提供）

彰化市公所工務課長蔡佳松指出，為了讓左轉車在待轉時不會影響到後方直行車的通行，中央路44巷、崙平南路、崙平路等3處路口都將改為「偏心式左轉車道」，沿線道路兩側將設置行人專用道，以及號誌共桿等設施，提升行人及路邊停車狀況。

不過彰化縣因進行自來水管線汰換工程，中山路大塞車狀況才剛解除，市民擔憂，屆時中央路進行改造工程，塞車狀況加遽，盼公所能加強交通疏導用路人行車安全。

▲彰化市公所將對中央路周邊塞車狀況進行改造。（圖／彰化市公所提供）