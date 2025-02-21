　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

5400萬改造彰化市「交通大瘤」　偏心式左轉車道設計圖曝光

▲彰化市中央路塞車亂象。（圖／民眾提供）

▲彰化市中央路上下班塞爆了。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市中央路因車流量爆量，長期以來在上下班尖峰時段嚴重塞車，引發用路人抱怨，直指是中央路44巷、崙平南路、崙平路等3處路口，因未設有「偏心式左轉車道」，造成堵車亂象，為改善「交通大瘤」，彰化市公所獲得中央補助5400餘萬元，將對中央路進行大改造，預計6月動工，力拚年底完工。

「偏心左轉車道」是透過標線及槽化線導引，當左轉車輛接近路口時，逐漸駛入左轉專用車道等待，不會擋住後方直行車的道路安全設計，有效改善左轉車阻礙直行車流的情況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲彰化市中央路塞車亂象。（圖／彰化市公所提供）

▲彰化市公所將對中央路周邊塞車狀況進行改造。（圖／彰化市公所提供）

彰化市公所表示，為了通行效率與行人安全，紓解中山路從中央路、中華西路口總長超過1.2公里的路段，將進行改造大計畫，將於中山路一段路口，左轉車道從原本2車道增加為3道；中央路與崙平南路口，增設增設左轉與迴轉車道，方便用路人，中央路與中華西路口，將從現行3車道增加為4線車道，以紓解壅塞車潮。

▲彰化市中央路塞車亂象。（圖／彰化市公所提供）

▲彰化市公所將對中央路周邊塞車狀況進行改造。（圖／彰化市公所提供）

彰化市公所工務課長蔡佳松指出，為了讓左轉車在待轉時不會影響到後方直行車的通行，中央路44巷、崙平南路、崙平路等3處路口都將改為「偏心式左轉車道」，沿線道路兩側將設置行人專用道，以及號誌共桿等設施，提升行人及路邊停車狀況。

不過彰化縣因進行自來水管線汰換工程，中山路大塞車狀況才剛解除，市民擔憂，屆時中央路進行改造工程，塞車狀況加遽，盼公所能加強交通疏導用路人行車安全。

▲彰化市公所將對中央路周邊塞車狀況進行改造。（圖／彰化市公所提供）

▲彰化市公所將對中央路周邊塞車狀況進行改造。（圖／彰化市公所提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「挖肚臍、剪乳房」76塊鑑驗結果曝！　左營仙姑慘剩2片
快訊／WBC資格賽首賽！迪倫好投白搭　南非1比2遭尼加拉瓜再
獨／傳考慮停業2年全棟改裝　新光三越：非事實
劉雨柔「肚肚藏不住了」　懷孕近況照曝光
林岱樺涉貪！賴清德同感驚訝　強調絕不讓政治介入司法
聯手神鬼女坑殺45億！餐酒館董座背景曝　搞豪奢觀光雙巴
女義消斑馬線被撞死！　英勇救災身影曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

iPhone撐7年「現在換機超尷尬」　買16、16e還是等17！內行給答案

WBC世界棒球經典賽資格賽將開戰！安麗支持台灣體育不遺餘力　跨足贊助台灣國球

獨／建築師建議封館！傳考慮停業2年全棟改裝　新光三越：非事實

這才叫高品質生活！廚佛Fred私宅大改造「開箱超滿意空調家電」打造人寵舒適宅

逾20噸大貨車「速限降至80公里」擴大7處快速公路　4／1上路

快訊／13:33屏東外海規模4.7地震　恆春、蘭嶼震度1級

高雄國賓重新評估「符合危老重建」　自救會不信！質疑鑑定公信力

5400萬改造彰化市「交通大瘤」　偏心式左轉車道設計圖曝光

去日本「婆婆機場找不到護照」　兒子不去了...媳抓狂！結局更怒

教育部封殺大陸3所大學　陸委會：還有154校學歷獲採認

阿雅忍淚談大S「她不喜歡我們哭哭啼啼」

【芋蓋迷蟑】#芋頭冰棒 藏整隻 #蟑螂 ！ #基隆 百年老店 #連珍 急下架致歉

楊奇煜有隱疾　自爆：我沒有當兵

王鶴棣「找詹皇合照遭拒」　尷尬畫面被拍

【偶遇穿山甲】路中愜意漫步！騎士狂喊「去去去」暖心護送牠

周渝民談舊愛大S病逝　「公開講這件事很痛苦」

【泰格與雪兒】他的送禮邏輯

Sandy代班《不熙娣》首錄影　派翠克曝和小S私訊：她心繫節目

涉詐助理費！ #林岱樺 怒喊：政治干預司法、司法干預初選

開庭不到1小時逆轉被羈押　陳怡君雙手上銬畫面曝！

iPhone撐7年「現在換機超尷尬」　買16、16e還是等17！內行給答案

WBC世界棒球經典賽資格賽將開戰！安麗支持台灣體育不遺餘力　跨足贊助台灣國球

獨／建築師建議封館！傳考慮停業2年全棟改裝　新光三越：非事實

這才叫高品質生活！廚佛Fred私宅大改造「開箱超滿意空調家電」打造人寵舒適宅

逾20噸大貨車「速限降至80公里」擴大7處快速公路　4／1上路

快訊／13:33屏東外海規模4.7地震　恆春、蘭嶼震度1級

高雄國賓重新評估「符合危老重建」　自救會不信！質疑鑑定公信力

5400萬改造彰化市「交通大瘤」　偏心式左轉車道設計圖曝光

去日本「婆婆機場找不到護照」　兒子不去了...媳抓狂！結局更怒

教育部封殺大陸3所大學　陸委會：還有154校學歷獲採認

iPhone撐7年「現在換機超尷尬」　買16、16e還是等17！內行給答案

SOU・SOU文青安全帽一天熱賣200頂！50款限定誠品開賣

「小許瑋甯」韓笙笙吐懷孕心聲！曾被告知「寶寶沒長大」：絕望到不行

彰化狼師慘了！藉口看胸部發育「性侵6國中少女14次」　遭判16年

碎屍魔「挖肚臍、剪乳房」！76塊鑑驗結果曝　左營仙姑慘剩2片

WBC世界棒球經典賽資格賽將開戰！安麗支持台灣體育不遺餘力　跨足贊助台灣國球

陸男星喊話粉絲：不希望因不理智的人，需要跟真正喜歡我的人保持距離

哈瑪斯歸還4具遺體　以色列控：1人「並非人質」違反停火協議

小鐘53歲未婚被追問「是不是有問題」！長輩：這麼老了 他6字電爆

楊大正突宣佈二度離婚　網美前妻山東說話了...洩8年婚心聲

【芋蓋迷蟑】#芋頭冰棒 藏整隻 #蟑螂 ！ #基隆 百年老店 #連珍 急下架致歉

生活熱門新聞

威力彩16.5億　中獎關鍵第一步沒做「獎金恐全泡湯」

下班路見「貴婦機車」售價百萬　全球僅946輛

最美YT主持人秀健身課！練拳熱到脫了

中華隊對西班牙！台南Josh發文了　網道謝

「台人排隊結帳1幕」惹怒日本店員：沒羞恥心！

去日本「婆婆機場找不到護照」　兒子不去了！結局更怒

快訊／國1清晨「聯結車翻出護欄」滾落

以為會有奶香味　他猛力一吸「被臭到狂咳」

「強烈未滿冷氣團」2區濕冷　高山可能下雪

新光三越氣爆　櫃姐曝公司1離譜要求

4生肖要發財了！ 2025受「龍池星」加持財運狂飆

中華隊派陳宇宏先發　他想起「1999年奇兵」一戰成名

周五鋒面直衝「3地雨最大」　下波冷氣團更凍

日本為何沒街友？作家曝當年「不人道作法」

更多熱門

相關新聞

員林這輛車一停2個月　收費員暖心幫收好停車單

員林這輛車一停2個月　收費員暖心幫收好停車單

彰化縣員林市中正路一處路邊停車位378號，2個月來停放著一輛深灰色福斯轎車，停放至今超過兩個月，以每日持續增加240元，累積停車費超過15,000元，為避免停車單飛走，收費員還貼心地將所有停車單用塑膠袋裝好保存，車蓋上已經厚厚的一疊，形成「另類請支援收銀」。

即／救護車國1上爆胎　中風患者緊急切換轉院

即／救護車國1上爆胎　中風患者緊急切換轉院

彰化2任里長都出事！1人打死妻1人製毒槍決

彰化2任里長都出事！1人打死妻1人製毒槍決

人骨埋東螺媽天公爐　專家揭害人邪術「骨靈催魂法」

人骨埋東螺媽天公爐　專家揭害人邪術「骨靈催魂法」

啃老男竟火燒老家三合院　落網關進看守所

啃老男竟火燒老家三合院　落網關進看守所

關鍵字：

彰化中央路中華西路崙坪南路

讀者迴響

熱門新聞

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了！

日小隻馬AV女神「現場失控狂噴水」　攝影機壞掉

范瑋琪二度刪文！　

小優大嘴巴遭解約

小S請假後《不熙娣》首錄「全場相擁哭」！

獨／600萬貨品卡新光三越　廠商等著倒閉

威力彩16.5億　中獎關鍵第一步沒做「獎金恐全泡湯」

快訊／震撼彈！楊大正深夜宣布「與山東正式離婚」

下班路見「貴婦機車」售價百萬　全球僅946輛

藍綠白立委有共識　籲五一勞動節、教師節列國定假日「今年起實施」

男私刑為愛女報仇出人命　遭判5年10月定讞

最美YT主持人秀健身課！練拳熱到脫了

NBA超新星溫班亞瑪 右肩血栓整季報銷

養網軍害外交官輕生　卡神釋憲成功獲免訴

獨／10歲女淪外公性奴3年遭辱65次　法官減刑輕判7年半

更多

最夯影音

更多

阿雅忍淚談大S「她不喜歡我們哭哭啼啼」

【芋蓋迷蟑】#芋頭冰棒 藏整隻 #蟑螂 ！ #基隆 百年老店 #連珍 急下架致歉

楊奇煜有隱疾　自爆：我沒有當兵

王鶴棣「找詹皇合照遭拒」　尷尬畫面被拍

【偶遇穿山甲】路中愜意漫步！騎士狂喊「去去去」暖心護送牠

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面