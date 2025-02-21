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社會 社會焦點 保障人權

暖心畫面曝！他站路邊6hrs沒吃沒喝原因曝　警背他上3樓送回家

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區一名年約55歲的男子，本週二（18日）晚間8時許，呆站在路邊久久未離去，民眾見狀報警處理，警方前往了解，發現男子罹患帕金森氏症，疑似病症發作無法行走，巡邏警員通知家屬，發現家中僅有高齡的雙親，便駕駛巡邏車送返住處，還背著行動不便的男子上樓，家屬連忙向警方道謝。

▲警員協助罹患帕金森氏症的男子返家（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警員協助罹患帕金森氏症的男子返家（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，罹患帕金森氏症的男子，與高齡8旬的雙親住在新北板橋，本週二早上10點多，男子沒帶手機就獨自出門，走在新海路與漢生西路時，突然病發無法行走，只能呆站在路旁等待症狀趨緩，沒想到這一站就長達6個小時，都未進食、喝水，路過民眾察覺異狀，馬上撥打110請警方協助。

▲警員協助罹患帕金森氏症的男子返家（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警員拿水給因病呆站路邊6小時的男子飲用。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方到場釐清，赫然發現男子停留在該處多時，先攙扶到一旁超商買水供給飲用，協助聯絡家屬才發現，家中僅剩8旬的雙親，就以巡邏車代為載送協助返家，抵達住處時，警員李奕青背起行動不便男子上3樓，男子家屬見狀，十分感謝警方為民服務之舉，一再地向警方道謝。

海山分局長林國民表示，帕金森氏症患者可能因動作遲緩、身體僵硬或突然「凍凝步態」而無法順利行走，甚至難以清楚表達自身狀況，容易迷路或陷入危險，若民眾在外發現疑似迷途的長者，或有行動不便、語言表達困難的民眾，請立即撥打110報案，讓警方能夠即時提供協助；同時也呼籲家屬，可協助患者配戴有聯絡方式的識別證件，並利用GPS定位設備或手機追蹤功能，以利快速尋獲。

▲警員協助罹患帕金森氏症的男子返家（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警員揹著罹患帕金森氏症的男子走上3樓送返家（圖／記者陸運陞翻攝）

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