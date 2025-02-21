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彰化狼師慘了！藉口看胸部發育「性侵6國中少女14次」　遭判16年

▲溪湖戴師。（資料圖／民眾提供）

▲彰化戴姓狼師猥褻、性侵6國中少女，二審判16年。（資料圖／民眾提供）

記者劉人豪／彰化報導

彰化一名戴姓教師，涉嫌於2003年至2016年間，藉口對8名國中女學生看胸部發育，強扯拉開女學生內衣，駝背要幫矯正姿勢用口襲胸、跟女學生說坐太久屁股會變形、摸胸部消除乳房堆積、進而強制猥褻、強制性交等等，彰化地院一審，依對未滿14歲之女子犯強制猥褻、成年人故意對少年犯強制性交等罪，合併重判有期徒刑23年4月。台中高分院二審認為，其中2名受害國中女學生證據不足，認定戴男侵害6人共14次，判16年徒刑。

檢方調查，戴男針對8名未成年少女犯下19起性侵、猥褻案件，包括曾在學校陶藝教室內伸出狼爪，手隔衣服觸碰當時國一C女的胸部上緣，還噁稱「有學長說看過你胸部，形狀很漂亮」，並要求C女將衣服拉開，「我也要看你乳暈是否粉紅色」；後某日又於陶藝教室內以「矯正駝背」為由，要求C女將制服扣子解開，隨後還湊近舔胸。

此外，戴男還在其溪湖居所猥褻另名國一少女D女，以消除乳酸堆積為由按摩，隨後命D女躺下，脫掉其安全褲後，以手按壓、撫摸D女、臀部等猥褻。D女升上國二後，戴男還不放過，某日又趁著其他學生回家，藉故將D女留下，並稱「我看你的發育狀況」、「我幫你自慰」，強行猥褻得逞。

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲戴姓教師，藉口對國中女學生看胸部發育，強扯拉開女學生內衣。（示意圖／記者黃克翔攝）

檢方調查，戴男多鎖定就讀國中、涉世未深的少女猥褻、性侵，且手法如出一轍，大多以「讀書壓力很大」、「清除乳酸堆積」等藉口佯稱要幫少女按摩，隨後伸出狼爪猥褻、甚至性侵得逞。

彰化地院法官認為，戴男為人師表，不知善盡教育、照護學生責任，未能恪守師生分際、罔顧家長及學生對其尊重與信任，反圖滿足一己之性慾，對多達8名未成年少女犯下妨害性自主犯行、共計19罪，嚴重悖於師道倫常，枉為人師、敗壞社會風紀，戕害8人身心健全之成長，手段卑劣且犯罪情節嚴重。

法官審酌，戴男自述碩士畢業，曾任國中老師，先前因案執行完畢出監後就私下接案授課、已婚、無子等一切生活情狀，並斟酌戴男所犯罪數反應出之人格性質及犯罪傾向、各次犯罪罪質、手法、過程等，19罪合併判處戴男有期徒刑23年4月。

案經上訴，台中高分院審理後，認為其中2名被害人所提出之證據，不足為戴男有罪的積極證明，基於無罪推定原則，認定戴男對6人犯下14罪，改判16年徒刑。可上訴。

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