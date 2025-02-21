中華隊開戰西班牙！外送平台「應援優惠碼」限時5天送

▲世界棒球經典賽資格賽開打，外送平台送應援優惠。（圖／foodpanda提供）

記者蕭筠／台北報導

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）今天熱血開打，台灣也將在晚上7時對戰西班牙。為幫中華隊加油，2大外送平台祭出「限時優惠碼」，讓球迷在家應援同時還能省荷包。

foodpanda即日起至2月25日祭出限定優惠碼「挺台灣」，期間凡訂購台式餐廳或店名含「台灣」的餐廳美食，可享「單筆訂單滿299元打85折」優惠，最高現折80元，每人限用1次，數量有限，兌完為止。實際活動詳情請依APP為主。

▲Uber Eats也有一系列優惠碼。（圖／Uber Eats提供）

Uber Eats至2月25日前也網羅一系列限時優惠碼，凡輸入優惠碼「愛點」可享指定餐廳指定品項買1送1，餐廳有錢都涮涮鍋 、鮮芋仙、八廚職人弁当、小木屋鬆餅、龜記茗品；輸入優惠碼「愛吃」可享指定餐廳指定品項買1送1，餐廳有すき家SUKIYA、拿坡里、蔦燒日式居酒屋、薄多義、一風堂。

輸入優惠碼「就吃必勝客」則可享「彩蔬鮮菇個人比薩、韓式泡菜燒肉個人比薩買1送1」、「買輕奢紙包飯麵送夏威夷個人比薩」、「訂單滿額送巧克力咔滋餅」；另外，包括爭鮮迴轉&PLUS、点爭鮮、定食8、可不可熟成紅茶、大苑子、創義麵、光川製麵、茗香園、朱記餡餅粥、丘森茶室等店家也推指定品項買1送1。