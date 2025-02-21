海基會批陸方交流「出爾反爾」　私下感謝「公開說受阻」

▲海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

海基會秘書長羅文嘉21日在例行記者會上提到，對岸官方在交流的過程中經常「出爾反爾」，例如先前大陸派出弔唁團來台弔唁辜嚴倬雲，過程中都是表達感謝，但回去之後卻公開說受到阻攔，「面對對岸交流的時候，國人也好、政府單位也好，不可不慎重。」

羅文嘉在例行記者會上提到，上海市台辦副主任王立新來台弔唁辜嚴倬雲時，先透過人打電話來詢問能不能協助，海基會隨即與陸委會討論，並快速回覆可全力協助，且從接機到送機，海基會的同仁也都一直陪同，最後對方也表達非常感謝。」

羅文嘉說，令人遺憾的是，國台辦卻在記者會上卻說弔唁團受到多方阻攔，不能發言，「這跟事實不符，在來台的過程中，對方都是表達感謝的，可是在公開發言上又是另外一套，所以我說是『出爾反爾』。」

羅文嘉還提及另一個案子，他指出，對岸台辦的相關官員，依照現有的規定，若要來台灣進行任何交流、考察，基本上需要陸委會的專案同意，專案同意的其中一個前提，是這些官員來到台灣，要跟台灣專責與對岸交流的單位，進行對等層次的約晤，「就是大陸的對台事務官員來台灣，要跟台灣對大陸事務的官員碰面。」

羅文嘉說，今年元宵節前後，湖北省台辦的主任程良勝獲准來台的前提，就是要與海基會的人員進行約晤，海基會也依照相對的層級，由副秘書長蔡孟君在苗栗縣政府的縣長公館與對方進行約晤。

羅文嘉強調，原本一切都很順利，沒有問題，可作為一個良好的案例，作為未來大陸官員來台的模式，但很可惜，後來卻「出爾反爾」，苗栗縣長鍾東錦對外否認，說程良勝來台灣是「不期而遇」「不小心遇到」海基會的官員，「這就違反了兩岸兩會進行交流時的承諾及默契。

羅文嘉還說，「所以面對對岸交流的時候，國人也好、政府單位也好，不可不慎重。」