辜嚴倬雲辭世　海基會：願助海協會來台弔唁

▲海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

海基會創會董事長辜振甫夫人辜嚴倬雲日前辭世，海基會秘書長羅文嘉7日表示，海協會若有意派員來台弔唁，海基會本於人情，樂於提供各項協助。

羅文嘉在例行記者會上提到，海基會成立不容易，尤其在那個年代，海基會對辜董事長及夫人，在生前為海基會和海峽兩岸推動工作所做的努力和奉獻誠摯的感謝。

羅文嘉指出，海基會走過34年不容易，經過了不同的政黨，對岸的領導人也有所更換，國際情勢不斷在改變，但追求兩岸和平穩定，透過對話化解歧異的心情跟願望始終不變。

對於陸方海協會是否派員來台弔唁，羅文嘉說，目前還沒有收到相關的任何訊息。

羅文嘉還說，過去辜振甫董事長、江丙坤董事長辭世時，陸方皆有派員來台弔唁，站在海基會的立場，基於人情，他們都樂於提供各項協助。

海基會董事長吳豊山7日上午赴辜嚴倬雲的靈堂弔唁，在受訪時表示，辜振甫先生是海基會的首任董事長，功在國家，辜夫人一直陪伴先生進行兩岸交流對話，非常了不起，「雖然是高壽了，但還是覺得很惋惜，特別來表示我們的敬意。」

對於辜嚴倬雲的辭世會否影響兩岸情勢，吳豊山說，不會有影響，「他功在國家，是過去的事情。」

另外，吳豊山也提到，雖然目前還沒有收到訊息，但陸方應該會派員來台弔唁，「有的話我們會發消息。」

▼辜嚴倬雲。（圖／雲品提供）

