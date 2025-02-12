汪致重來台弔唁被限制　陸委會：一向要求遵守「三不一低調」

▲辜嚴倬雲2016年訪陸時，汪致重親自陪伴與接待。（圖／翻攝華東師範大學）



記者蔡紹堅／台北報導

國台辦12日批評我方政府對大陸海協會前會長汪道涵之子汪致重來台弔唁辜嚴倬雲的行程有諸多限制，包含禁止接受媒體採訪等。對此，陸委會表示，針對大陸具黨政背景相關人士來台，政府一向要求遵守「三不一低調」，並無差別待遇。

陸委會提到，有關陸方相關人士來台弔唁辜老夫人，政府立場一貫，就是充分尊重家屬意願以提供必要協助，「由於陸方提出申請非常緊迫，政府各相關機關同仁犧牲假期，在最短時間內完成審查，讓弔唁行程得以順利圓滿完成。」

陸委會指出， 針對中國大陸具黨政背景相關人士來台，政府一向要求申請人來台須遵守「三不一低調」，本團理應一體遵行，政府並無差別待遇。

陸委會說，由於本團以「弔唁」事由申請來台，且必須在短時間內完成審查，政府要求申請人來台行程以單純弔唁為主，以利加速審查時效，「這是在兼顧家屬意願、申請人來台目的以及政府許可審查機制所盡的最大努力。」

陸委會強調，國台辦刻意漠視我方在協處過程中所釋放的誠意與善意，只會令外界質疑中共之用心，也不利兩岸堆積善意及交流正向發展。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

