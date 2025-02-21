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教育部不認對岸3大學學歷　海基會：支持！

▲▼海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

教育部20日宣布隸屬對岸統戰部的3所學校之學歷，包含廣州暨南大學、福州華僑大學及北京華文學院。對此，海基會秘書長羅文嘉表示，海基會支持教育部的做法，「交流是為了和平，及確保國家主權及自由民主，若造成自我矮化，那就違反了交流一開始的目的。」

羅文嘉21日在海基會例行記者會上提到，海基會站在處理大陸事務、兩岸事務的第一線，就他們的經驗與觀察，他們支持教育部的作法，原因是交流本身不是目的，交流是手段、是過程，「透過手段與過程要追求什麼目的，對於台灣、中華民國來說，就是確保台灣、中華民國的國家主權，以及自由民主體制和生活方式。」

羅文嘉指出，若交流產生的作用，是自我矮化、放棄國家主權，或侵蝕國家利益及民主制度，這樣的交流就違反了國家的利益，變成是對方的目的，包含矮化台灣、不承認台灣作為一個中央政府、一個主權國家的事實等。

對於教育部不採認學歷後，會否對在大陸就讀的台灣學生造成影響，羅文嘉說，目前還沒有收到任何反映，但海基會本於職責，若有收到任何來自學生與家長的協助請求，都會盡全力幫忙，這是海基會一貫的立場。

羅文嘉強調，教育部之後應該會進一步與海基會討論，包含實施的細節，例如是否溯及既往，新規定起算的時程，以及正在就讀的學生該如何因應等。

教育部長鄭英耀20日宣布，將不採認隸屬大陸統戰部學校的學歷，包含廣州的暨南大學、福建的華僑大學，以及北京華文學院3所學校。據了解，華僑大學的學歷以往就沒有被教育部採認，北京華文學院對台灣學生的吸引力也不大，但廣州暨南大學則是知名的學校，2019年才隸屬統戰部，過去有許多台灣學生選擇就讀，恐影響到不少校友。

▼廣州暨南大學。（圖／翻攝廣州暨大官網）

▲▼廣州暨南大學。（圖／翻攝廣州暨大官網）

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