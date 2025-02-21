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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

健保30年如護國神山　賴清德：鑑往開來、除弊興利走得更遠

▲▼總統賴清德出席健保30永續研討會。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德出席健保30永續研討會。（圖／總統府提供）

記者陳家祥／台北報導

全民健保今年開辦30周年，總統賴清德今（21日）出席「健保30週年永續研討會」時說，健保制度30年來發揮的種種功能，就像是一座護國神山保護所有人的健康，「台灣健康醫療照護連續6年全世界第一名，這是大家共同努力的結果」。但賴也說，健保固然有這麼多成效，不可諱言也存在不少問題，盼今天的會議圓滿成功，作為推升下一代健保制度的動力，讓健保可以照顧更多的人。

賴清德致詞時笑說，後面背板設計非常好，健保三十、永續發展，仔細看的話，寫的不僅僅是健保三十，而是健保3Q。感謝健保制度，30年來發揮的種種功能，就像是一座護國神山，在這個制度下保護所有人的健康。

賴清德指出，黃煌雄董事長提到，他其實是一個非常重要，社會重新分配的重要制度，讓每個人可以發揮互助的精神、保險的精神，甚至政府參與其中也有社會福利的精神在裡面。

「健保3Q是感謝每一位推動參與的人，今天可以看得出來，出席的人是不分黨派。」賴清德說，當時署長張博雅催生，一棒接一棒，30年來大家不斷灌溉、呵護，長大到今年，得到全國民眾90%以上的肯定，「我代表政府，感謝每一個參與其中、貢獻其中、付出其中的每一位，非常不容易」。

「我們再來看，健保現在有什麼問題？」賴清德說，黃煌雄董事長目前也點出許多目前我們需要克服的，今天的集會，除了感謝健保、感謝參與健保的每一個人，也是在尋求未來永續發展之道，讓健保30可以藉由大家集思廣益，鑑往開來、除弊興利，讓健保可以走得更遠、更久，照顧層面可以更廣。

賴清德說，他自己也是醫界的一分子、也當過立法委員，在立法院的時候，我也質詢過張博雅署長、塗醒哲署長、張鴻仁董事長、楊志良署長、李明亮署長、賴美淑總經理、葉金川董事長、邱部長等，都有質詢過，交換過意見。

「今天特別利用這個機會，也向大家表達，我心目中健保的輪廓，健保到底有什麼特色？」賴清德說，在講健保之前要跟大家報告，在健保之前，台灣社會其實存在非常嚴重的社會問題，民眾因病而貧，也因貧而病，成為惡性循環，造成很多社會問題。

賴清德說，在當時，可能一個生病孩子就沒有辦法讀書，花費很多錢；或爸爸媽媽生病，孩子就沒有辦法讀書，影響到家中孩子的命運。他表示，很多社會問題，也不必在這裡一一說明。

賴清德提到，因此當時民進黨很希望政府可以推動全民健保制度，很感謝當時李登輝總統、連戰院長、張博雅署長，順應社會要求成立。可以看得出來30年來過去所存在的社會問題，幾乎都解決了。

「當時社會問題多麽嚴重呢？我舉兩個例子。」賴清德指出，釋證嚴法師發慈悲心，想要幫助弱勢民眾就醫，創立慈濟，也蓋了慈濟醫學中心。台南許文龍董事長，從小有三個願望，第一是創業，藉由產品服務社會；第二，他有藝術天份，蓋博物館；第三，他想幫助窮苦的人蓋醫院，可見一斑，這個問題已經解決。

賴清德說，健保制度現在有幾個特色，覆蓋率98、99%左右，全世界沒有一個國家的健保制度可以有這麼高的比例，也是因為立法院不分黨派、反映民意，不斷擴充擴大。

賴清德表示，記得曾跟張鴻仁董事長和總經理質詢，監獄可不可以加進去、軍中可不可以那進去：另外也提出健保特赦，一開始經濟困難沒有加入的人可以進來。後來不分朝野委員，也提出種種，讓民眾即便沒有加入健保，或是因為他的經濟困難被鎖卡，後來不可以鎖卡，沒有加入健保但只要生病，健保都要幫忙，這個覆蓋率高達90幾。

「疾病給付對象，也從感冒到器官移植、癌症治療，疾病覆蓋率也是全世界第一。」賴清德回憶，記得過去曾經推動過安寧病房、安寧照顧要納入健保，當時也是張萌人總經理跟他交換。

賴清德說，現在很高興經由大家的努力，根據最近Numbeo（全球資料庫網站）連續6年，台灣健康醫療照護是全世界第一名，連續6年，去年是86.1分，這是大家共同努力的結果。

最後，賴清德也提到，健保固然有這麼多成效，也深深贏得國際社會廣大支持，但不可諱言，也存在不少問題。除了黃煌雄董事長提的這幾個層面，醫界最關心的是有一些科找不到人，過去內、外、婦，大家都搶破頭，現在是找不到人，長久以往不能解決的話並非民眾之福。

賴清德說，簡單分享到這裡，希望今天的會議圓滿成功、成果豐碩，可以作為推升我們下一代健保制度的動力，讓健保可以照顧更多的人，有更多的功能。

▲▼總統賴清德出席健保30永續研討會。（圖／總統府提供）

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