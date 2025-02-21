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碎屍案不撈了！下水2周尋獲76屍塊「仍未見大嫂」　5殘骸待鑑定

▲▼ 高雄73歲碎屍魔張介宗回到案發現場，模擬當時手法。（圖／記者吳世龍攝，下同）

▲高雄73歲碎屍魔張介宗狠心殺害3女並分屍。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄73歲男子張介宗犯下震驚社會的連環碎屍命案，專案小組連日於前鎮河打撈，19日工作正式告終，共計尋獲76塊屍塊，目前仍有5塊殘骸有待鑑定，不過至今仍未尋獲大嫂的屍骨。儘管張介宗不認罪，但警方掌握上百支監視器，並根據現有事證、物證，已足夠幫助後續突破他的心防。

高雄市政府於昨(20)日召開114年第1次治安會報，高雄地檢署檢察長黃元冠到場與會，肯定警察局積極配合檢察官指揮，全力偵辦張介宗涉殺人等案，將鞏固此案相關物證、事證，確保第一線警察同仁的偵查作為安全無虞。

▲▼高雄碎屍,高雄分屍,張嫌的兄嫂於2024年11月29日中午進入屋內，隔日凌晨2點遭剁屍運出屋外。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲張嫌的兄嫂於2024年11月29日中午進入屋內，隔日凌晨2點遭剁屍運出屋外。（圖／記者許宥孺翻攝）

張介宗犯下連續殺人案，去年11月29日起，於住家臥室將大嫂殺害後棄屍，接著今年1月17日、2月2日也有2名婦人進到張嫌公寓後遇害。檢警調查發現，張嫌在犯案當日或隔日凌晨皆提著袋子數度外出棄屍，且都將屍塊棄置於前鎮5號船渠。

▲▼高雄碎屍,高雄分屍,張姓婦人1月17日下午4點30分進入張嫌屋內，當晚8點05分被分屍成18個提袋運出門。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲張姓婦人1月17日下午4點30分進入張嫌屋內，當晚8點05分被分屍成18個提袋運出門。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄碎屍,高雄分屍,林姓婦人載著張嫌進入回到前鎮住家，隔日清晨6點被碎屍成12袋棄屍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲林姓婦人載著張嫌進入回到前鎮住家，隔日清晨6點被碎屍成12袋棄屍。（圖／記者許宥孺翻攝）

專案小組於住家公寓採獲3名被害女子的血跡，證據擺在眼前，但張嫌矢口狡賴，仍不承認犯案，甚至警方一度上門尋找失蹤的林姓婦人時，他還騙說婦人半小時後就離開，應該是去賭博。

專案小組自2月6日起，連續2周於前鎮河進行打撈，接連撈獲林姓婦人的手掌、腳掌、臟器、臉頰和身體組織共計38塊；張姓婦人的頭皮和胸部組織2塊。

▲高雄分屍案，消防局支援人員和小艇協助投放浮標。（圖／記者吳世龍攝）

▲專案小組打撈2周，確定打撈工作結束了。（圖／記者吳世龍攝）

警方統計，2周以來共撈獲76塊殘骸，其中31塊疑因腐爛、脆化或為動物殘骸，無法透過DNA比對身分，另有4塊殘骸、1塊疑似肺部組織有待進一步相驗、鑑驗。

另一方面，雖然打撈工作未撈獲嫌犯張介宗大嫂的遺骸，不過警方看過上萬段監視器畫面，並於張介宗住家搜獲1把牛排刀與林婦臉頰鋸齒切割面吻合，另一把剪刀則疑似剪下張婦的乳房，全案掌握證據皆指向張介宗犯案。

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