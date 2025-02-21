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女義消斑馬線被撞死！曾救援高雄氣爆、明揚爆炸　英勇救災身影曝

▲▼女義消許美雪車禍身亡。（圖／民眾提供）

▲女義消許美雪（右）車禍身亡，讓消防弟兄哀痛不已。（圖／民眾提供）

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

行人地獄！高雄市鳳山區17日發生一起驚悚車禍，一名許姓女子沿斑馬線過馬路時，先是遭到一部轎車擦撞在地，隨後又遭後方的轎車輾壓，經送醫搶救後仍不治。而許女的身分也被曝光，許美雪不僅是高雄長庚血液透析助理員，還是高雄資深義消特搜隊隊員，為人熱心公益，長期投身救災支援，讓不少打火弟兄聞訊後哀痛不已。

54歲許美雪17日晚間行走於無號誌燈路口的行人穿越線，疑似要到對向的新甲國小運動，未料遭到左側直駛而來的轎車碰撞，許女倒地不久後，即遭到後方另一部轎車輾壓，經送往802醫院，並轉至長庚醫院急救仍宣告不治。

▲高雄市鳳山區17日驚傳死亡車禍。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲許美雪17日晚間遭轎車碰撞後倒地，又被另一部車輾過。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

事故曝光後，有熟悉許女的民眾證實，死者許美雪是高雄長庚洗腎室血液透析助理員，資歷10年以上，個性熱心助人，也參與高雄市義消大隊，於鳳祥義消服務，也加入義消特搜等其他隊伍，打火弟兄聽到噩耗後，震驚不已。

據悉，許美雪有初級救護員EMT-1證照，在義消服務超過11年，總訓練時數長達1087小時，協勤時數324小時、備勤時數608小時。今年1月17日才因熱心救災，獲頒年度義消菁英，拿到高雄市消防局局長獎狀。曾協助高雄市消防局參加NAP中型及NAP重型測驗，表現優秀，通過測驗。

▲▼女義消許美雪車禍身亡。（圖／民眾提供）

▲▼女義消許美雪加入高雄義消，11年來熱心救災。（圖／民眾提供）

▲▼女義消許美雪車禍身亡。（圖／民眾提供）

熟識她的同仁說道，許美雪在義消服務的11年來，醉心山域、水域和繩索，即將完成百岳攀登，生平急公好義，積極且自發的參與山域救援行動，運用所學救援山難受困民眾，撫慰家屬的心靈。曾參與救援過高雄81氣爆、屏東明揚爆炸案。

▲▼女義消許美雪車禍身亡。（圖／民眾提供）

▲高雄市義消總隊長陳義永曾頒獎給許美雪。（圖／民眾提供）

高雄市義消總隊長陳義永聞訊後大感惋惜，18日寫下一封悼念信，指「我們的好夥伴鳳祥分隊許美雪姊妹因故不幸離世，他戮心戮力投入義消工作，災變時更不遺餘力協勤，去年高雄市消防局一年內通過NAP中型及重型認證，他更扮演強大後勤支援的角色。聽聞此噩耗，我深感哀痛，也無法用言語表達我對他家人的深切哀悼之情。」

陳義永表示，願她的靈魂安息，願她的家人得到慰藉。也呼籲每位打火弟兄，平時切記自身安全與健康，因為我們身後還有最親愛的家人在等著我們回家。

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