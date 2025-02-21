偵訊16hrs…林岱樺100萬交保後未返家　親媽喊：缺選票不缺錢

▲林岱樺100萬交保發表聲明。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄民進黨立委林岱樺疑涉助理費案，今（21）日晨6時許裁定林岱樺以100萬元交保，同時限制出境、出海及限制住居，其餘5人分別交保及聲押。據悉，林岱樺交保步出地檢署後，並沒有回到鳳山住家，林岱樺媽媽稍早受訪不捨表示，大家都很心疼，強調女兒很誠懇、很用心對待選民，大家都知道。

民進黨立委林岱樺疑涉助理費案，20日檢調南北同步展開搜索，林岱樺也被帶到法務部南機站約談偵訊，歷經約16小時，今（21）日凌晨2時35分才移送到高雄地檢署。經漏夜偵訊，今晨6時許裁定林岱樺以100萬元交保，同時限制出境、出海及限制住居。

▲遭偵訊16hrs…林岱樺「100萬交保」後尚未返回鳳山住家。（圖／記者吳世龍攝）

林岱樺媽媽今受訪表示，昨天事發後，選民都很關心，認為岱樺做得這麼認真，怎麼會這樣發生這種事。她說，很多選民一直打電話安慰她，大家也都很不捨心疼，更說之後會更打拚陪她出來衝，她感謝選民的關心，也感到很溫暖。

▲▼一早有選民及鄰居到林家表達關心。（圖／記者吳世龍攝）

據悉，林岱樺交保步出地檢署後，並未回到鳳山住家，但一早有選民及鄰居到林家按門鈴想表達關心，但未獲回應。林媽媽表示，「女兒現在不在家」，她心疼不捨女兒說，岱樺很誠懇、很用心對待選民，這是大家都知道的。

林媽媽昨接受《TVBS》訪問時，也替女兒抱屈，認為助理費案是無中生有，政治獻金也已經結案，為什麼要被打壓，更直言「我們選舉缺選票，沒有缺錢」。

▲林岱樺妹妹林岱縝涉30萬元交保。（圖／記者吳奕靖翻攝）

至於通法寺住持釋煌智諭知100萬元交保，林岱樺妹妹林岱縝涉犯同罪，諭知30萬元交保。林岱樺弟弟林岱融及服務處王姓、黃姓工作人員均遭聲押。

據傳，檢方因「基於各種評估，有些事證仍待調查」，未聲押林岱樺。檢方對此表示，本案偵辦之被告等人，涉有貪污治罪條例，利用職務詐取財物等罪嫌，且過程當中發現部分被告有串證滅證的行為，故分別被告予交保或聲請羈押等處置。