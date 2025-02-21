總預算案可用追加預算解套？　綠黨團：行政院提覆議最可行

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

針對總預算案，立法院長韓國瑜拋出以追加減預算方式解套，不過，綠營認為，沒有符合預算法第79條相關要件。傳出藍營認為，可適用第三項「所辦事業因重大事故經費超過法定預算時。」對此，綠委吳思瑤今（21日）表示，若要以此追加預算，難道立院承認惡砍預算造成國家重大變故？因此覆議是目前最可行方式，也是呼籲藍白起義來歸最可行、最有效方法。

吳思瑤表示，立法院的審查報告要精確，現在送出來的審議報告有送跟沒送一樣，開天窗少了具體刪減數字，這是前所未見的狀況，誰捅婁子誰善後。

對於總預算案解套方式，吳思瑤直言，行政院未來覆議，是最可採行的工具，期待行政院合法合憲提出，至於追加減預算有預算法規範，過去到現在，只有101次用追加減預算進行，但跟今年狀況有所不同。

吳思瑤指出，預算法79條針對追加預算有四個要件，立院建議行政院採取第三項，也就是國家預算遭逢重大變故，啟動追加減，難道立院承認惡砍預算造成國家重大變故？因此覆議是目前最可行方式，也是呼籲藍白起義來歸最可行、最有效方法。

吳思瑤強調，暫時而言，尊重行政院合法合憲處置，而追加減預算緩不濟急，且就算提了還是要回到立法院行使，藍白委員會同意嗎？他們到現在毫無悔意，不認惡砍、惡凍預算造成國家福祉受傷，如果藍白死不認錯，未來追加減預算，立法院會同意？

