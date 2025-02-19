　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

歐盟外長：歐洲不同意的俄烏和平方案　將會失敗

▲▼歐盟旗幟與烏克蘭國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐盟外交首長卡拉斯表示，美國若片面達成一些歐盟不同意的俄烏和平方案，將因歐盟不執行而失敗。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

歐盟外交首長卡拉斯提醒川普政府勿邁入普丁的陷阱，並直言若美國片面達成一些歐盟不同意的俄烏和平方案，將因歐盟不執行而失敗。歐洲學者也示警，近日事態發展證明普丁能夠形塑川普的想法。

歐洲政媒學界近期焦點幾乎都集中在一個議題：如何讓歐洲在俄烏和平談判中的角色不被邊緣化。

歐盟執行委員會（European Commission）執行副主席兼對外政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在「歐洲動態」（Euractiv）專訪中釋放強烈訊息：「歐洲不同意的方案將只會失敗，因為它不會被執行」。

針對美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）和俄國外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）昨天在沙烏地阿拉伯進行雙邊會談，卡拉斯直言「俄羅斯是贏家」，因為俄國擺出的姿態是「現在所有人都要來找我們，而且拿出我們要的東西（來談）」。

卡拉斯是前愛沙尼亞總理，也是歐洲領導圈裡鮮明的對俄強硬派，她強調在和平談判開始前，不應把俄國的主要訴求交出去，這不是好的談判技巧。

川普（Donald Trump）本人和國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）日前都說過，烏克蘭想取回被俄國占領的土地及加入北大西洋公約組織（NATO）並不實際，被批評為削弱西方談判籌碼。

卡拉斯認為第一步是要對俄施壓，而歐洲應聚焦在軍援烏克蘭，使他們有能力對壞方案說不，「在戰場上愈強大，在談判桌後面就會愈強大」。

美國會否以解除經濟制裁來交換俄國承諾，是浮上檯面的議題之一，而歐盟實施的對俄制裁影響力大於美國，被視為歐盟能介入談判的籌碼。

卡拉斯強調制裁是一張有力的牌，放棄它並不明智。她說，俄羅斯希望解除制裁，證明了制裁對俄有效，因此歐洲不該低估本身的力量。

愛沙尼亞等波羅的海及北歐、東歐國家是最早對俄國侵略示警，也最強力支持提高軍備的歐盟成員。卡拉斯不諱言對俄烏戰爭3年來，歐洲因遲疑而流失了提高軍備和軍火產能的時間感到挫折，「我們曾經有許多時間」。

但她也表達需正面來看，如今的情況就像回到3年前俄國發動全面入侵烏克蘭的那一天，也就是歐洲團結起來商議採取共同行動。她強調提高國防經費、排擠其他資源，對所有社會都是痛苦的決定，但「每一次遲疑都會讓代價更高」。

當前美俄的雙邊互動排除了烏克蘭和歐洲國家，使歐洲近來多個論壇或會議彌漫著悲觀氣氛。

歐洲議會（European Parliament）外交委員會19日上午邀請卡內基國際和平基金會歐洲分會主任巴爾福（Rosa Balfour）分析美歐關係前景，她表示從安全、經濟和科技的角度來看都不易樂觀，例如關稅就可能使美國對歐洲國家各個擊破，她主張歐盟成員國應向歐盟提供更多資金，以便投入軍備等共同事務。

巴爾福並指出，「川普的論點是普丁（Vladimir Putin）的論點，證明普丁有能力形塑川普的想法」，而這與美國所謂要將資源集中來應對中國的目標不相符。

西方聯盟近年來一直強調中俄等獨裁者深化合作、挑戰全球秩序，若普丁能影響川普的想法，顯然將對中國有利。

川普18日抱怨烏克蘭「已經在那裡3年了，應該早就結束這一切…根本就不該開始這場戰爭」，被批評為呼應普丁將其侵略戰爭歸咎於烏克蘭。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／孫生深夜再發聲！
「財富女神」醉駕保時捷被逮　掏9萬換免坐牢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國「俄烏問題特使」抵達基輔　將會見澤倫斯基傾聽烏方意見

歐盟外長：歐洲不同意的俄烏和平方案　將會失敗

美國對俄烏戰爭政策轉變　馬克宏2度召開歐洲緊急會議

擋馬斯克數據請求！美社安局長閃辭　川普澄清引質疑

川普轟烏掀起戰爭！總統支持率剩4％　澤倫斯基反嗆：活在假訊息中

最美雀士現身寧夏夜市！穿露肩貼身背心玩打靶　粉絲嗨：立直了

北韓軍俘虜受訪坦言「想要脫北」　南韓政府溫情喊話：願意接納

印度惡狼判死刑！性侵「7月大女嬰」害命危　法官：想不到其他懲罰

日本1月觀光客逾378萬人創單月新高　台灣第3名

計程車司機開錯路！女大生「以為被綁架」跳車遭撞亡　判決出爐

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

北市槍響！通緝犯拒檢衝撞　警「連開11槍」追捕歸案

【超暖列車長】怕車程遠嬰兒餓肚子！月台狂奔幫泡奶粉

陳妍希陳曉證實離了8年婚！　傳婚變1年：今後各自安好

聲樂老師現身林俊傑演唱會　合唱「一開口超驚豔」

孫生性騷再道歉...崩潰求母「別再鬧」　YTR DK爆：比反骨更糟另有其人

美國「俄烏問題特使」抵達基輔　將會見澤倫斯基傾聽烏方意見

歐盟外長：歐洲不同意的俄烏和平方案　將會失敗

美國對俄烏戰爭政策轉變　馬克宏2度召開歐洲緊急會議

擋馬斯克數據請求！美社安局長閃辭　川普澄清引質疑

川普轟烏掀起戰爭！總統支持率剩4％　澤倫斯基反嗆：活在假訊息中

最美雀士現身寧夏夜市！穿露肩貼身背心玩打靶　粉絲嗨：立直了

北韓軍俘虜受訪坦言「想要脫北」　南韓政府溫情喊話：願意接納

印度惡狼判死刑！性侵「7月大女嬰」害命危　法官：想不到其他懲罰

日本1月觀光客逾378萬人創單月新高　台灣第3名

計程車司機開錯路！女大生「以為被綁架」跳車遭撞亡　判決出爐

挖鼻孔挖到「動脈血管破裂」！妻見他動手術笑出來：繼續挖啊

美國「俄烏問題特使」抵達基輔　將會見澤倫斯基傾聽烏方意見

靠星爺《美人魚》走紅！中國導演「趁選角猥褻女童」已遭逮捕

唐西奇後下一個NBA驚天交易　美媒點名灰熊莫蘭特今夏恐被轉賣

歐盟外長：歐洲不同意的俄烏和平方案　將會失敗

被爆沒授權就賣台灣隊商品　廠商處理方式引來網友狂酸

4大「地雷室友」行為你遇過幾個？總是不丟垃圾只會等別人來收拾

再開直播反擊曹興誠　 謝寒冰稱從沒想公布影片：不是一直說是AI？

想睡卻睡不著？「5個方法」讓你快速入睡、一覺到天亮

快訊／張震母喪首發聲「請給予家人空間」　盼緬懷母親陪伴最後一程

小薰穩交鄭人碩「結婚需要衝動」　甜曝他「幫我煮三餐」：每天都去買菜

國際熱門新聞

41歲「吳妹妹」日本拉客被逮！網見照驚喊：超正

女18歲中樂透　爽玩10年卻後悔

男男活春宮「肉體相疊」街邊激戰！

快訊／美俄會談結束！　華府：達成4共識

人妻掛屍家中　女兒畫畫曝凶手是爸爸

要求烏克蘭割地！　俄羅斯對基輔提3要求

北韓200女大生送小房間　賣淫服務黨幹部

最美雀士現身寧夏夜市！露肩貼身毛衣玩打靶

18億Gmail用戶恐遭駭客AI詐騙竊密碼

性福辦公室！員工上班自慰　效率大增

創新高！　小行星撞地球機率增至3.1%

川普：汽車關稅徵收25％！　半導體、製藥關稅擬4月開徵

女模遭逼吸毒裸身喪命　最後身影曝光

被川普轟無能支持率剩4％　澤倫斯基回應

更多熱門

相關新聞

美對俄轉變　馬克宏2度召開歐洲緊急會議

美對俄轉變　馬克宏2度召開歐洲緊急會議

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天將就烏克蘭問題再次召開會議，試圖在華府令人震驚的政策轉變後，協調歐洲針對他所謂來自俄羅斯的「生存威脅」做出回應。

全球步行便利城市排名出爐！米蘭奪冠　台北、台中榜上有名

全球步行便利城市排名出爐！米蘭奪冠　台北、台中榜上有名

川普關稅爆囤貨潮　民眾陷入末日消費

川普關稅爆囤貨潮　民眾陷入末日消費

美俄結束停火會談　傳將推3階段和平計畫

美俄結束停火會談　傳將推3階段和平計畫

美俄尋求合作　烏克蘭與歐洲成「最大輸家」

美俄尋求合作　烏克蘭與歐洲成「最大輸家」

關鍵字：

歐盟美國俄烏和平國際關係歐洲

讀者迴響

熱門新聞

大S生前過戶2億豪宅安撫S媽！　再婚具俊曄母女曾鬧翻

孫生悲吐「一無所有」怕撐不下去

「貪3.87元」遭起訴　檢察官幫求情

孫生大戰B女！稱私密片「把我X壞掉」隨時可給

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　

即／台中某大學「33歲男校友」6樓墜下亡

孫生才遭解約　女友發聲：還有多少隱瞞？

周五鋒面直衝「3地雨最大」　下波冷氣團更凍！全台降溫

瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片

柯爸病逝　四叉貓酸「還有媽媽可再出來一次」

公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」

曹興誠私密照說法「叒」改口！陳沂：自打臉太快

嘉義神壇火警！5歲童「躲神明桌下被壓住」燒到碳化　家庭背景曝光

網紅DK道歉「今天關手機做1事」：罵聲我都承受

再爆曹興誠多張「小三合照」　謝寒冰：你們兩人的事很多人都看過

更多

最夯影音

更多

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面