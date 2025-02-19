歐盟外長：歐洲不同意的俄烏和平方案　將會失敗

▲歐盟外交首長卡拉斯表示，美國若片面達成一些歐盟不同意的俄烏和平方案，將因歐盟不執行而失敗。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

歐盟外交首長卡拉斯提醒川普政府勿邁入普丁的陷阱，並直言若美國片面達成一些歐盟不同意的俄烏和平方案，將因歐盟不執行而失敗。歐洲學者也示警，近日事態發展證明普丁能夠形塑川普的想法。

歐洲政媒學界近期焦點幾乎都集中在一個議題：如何讓歐洲在俄烏和平談判中的角色不被邊緣化。

歐盟執行委員會（European Commission）執行副主席兼對外政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在「歐洲動態」（Euractiv）專訪中釋放強烈訊息：「歐洲不同意的方案將只會失敗，因為它不會被執行」。

針對美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）和俄國外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）昨天在沙烏地阿拉伯進行雙邊會談，卡拉斯直言「俄羅斯是贏家」，因為俄國擺出的姿態是「現在所有人都要來找我們，而且拿出我們要的東西（來談）」。

卡拉斯是前愛沙尼亞總理，也是歐洲領導圈裡鮮明的對俄強硬派，她強調在和平談判開始前，不應把俄國的主要訴求交出去，這不是好的談判技巧。

川普（Donald Trump）本人和國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）日前都說過，烏克蘭想取回被俄國占領的土地及加入北大西洋公約組織（NATO）並不實際，被批評為削弱西方談判籌碼。

卡拉斯認為第一步是要對俄施壓，而歐洲應聚焦在軍援烏克蘭，使他們有能力對壞方案說不，「在戰場上愈強大，在談判桌後面就會愈強大」。

美國會否以解除經濟制裁來交換俄國承諾，是浮上檯面的議題之一，而歐盟實施的對俄制裁影響力大於美國，被視為歐盟能介入談判的籌碼。

卡拉斯強調制裁是一張有力的牌，放棄它並不明智。她說，俄羅斯希望解除制裁，證明了制裁對俄有效，因此歐洲不該低估本身的力量。

愛沙尼亞等波羅的海及北歐、東歐國家是最早對俄國侵略示警，也最強力支持提高軍備的歐盟成員。卡拉斯不諱言對俄烏戰爭3年來，歐洲因遲疑而流失了提高軍備和軍火產能的時間感到挫折，「我們曾經有許多時間」。

但她也表達需正面來看，如今的情況就像回到3年前俄國發動全面入侵烏克蘭的那一天，也就是歐洲團結起來商議採取共同行動。她強調提高國防經費、排擠其他資源，對所有社會都是痛苦的決定，但「每一次遲疑都會讓代價更高」。

當前美俄的雙邊互動排除了烏克蘭和歐洲國家，使歐洲近來多個論壇或會議彌漫著悲觀氣氛。

歐洲議會（European Parliament）外交委員會19日上午邀請卡內基國際和平基金會歐洲分會主任巴爾福（Rosa Balfour）分析美歐關係前景，她表示從安全、經濟和科技的角度來看都不易樂觀，例如關稅就可能使美國對歐洲國家各個擊破，她主張歐盟成員國應向歐盟提供更多資金，以便投入軍備等共同事務。

巴爾福並指出，「川普的論點是普丁（Vladimir Putin）的論點，證明普丁有能力形塑川普的想法」，而這與美國所謂要將資源集中來應對中國的目標不相符。

西方聯盟近年來一直強調中俄等獨裁者深化合作、挑戰全球秩序，若普丁能影響川普的想法，顯然將對中國有利。

川普18日抱怨烏克蘭「已經在那裡3年了，應該早就結束這一切…根本就不該開始這場戰爭」，被批評為呼應普丁將其侵略戰爭歸咎於烏克蘭。