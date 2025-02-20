申領大陸居住證納管前　政府先查公務員是否持有

▲陸委會。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

對於台灣人申領大陸居住證，陸委會將研擬《兩岸人民關係條例》的修法以進行納管。不過因修法需時，陸委會表示，將先針對公務員進行調查，也呼籲申領大陸居住證的公務員能夠誠實申報。

陸委會主委邱垂正18日證實，由於申領大陸居住證的國人越來越多，因此陸委會將重啟《兩岸人民關係條例》修法工作，將申請居住證行為納入規範。至於相關修法工作是否在新的會期推出？邱垂正強調，「我們會來努力」。

對此議題，陸委會副主委梁文傑20日於例行記者會上說，大陸於2018年推出居住證政策，條件包括在大陸居住半年以上、有正當職業與居所，或連續就讀就學。

不過梁文傑說，現在申辦居住證的條件越來越寬，「幾乎是沒有什麼任何條件」，因此我方必須考慮這有什麼特別的用意，因為大陸的一些讓我們覺得有疑慮的措施，所以我方才會有相應的做法。

梁文傑也坦言，政府必須要考慮到納管的成本，關於如何掌握台人申領居住證的問題，我方確實還在研議當中，「因為這中間是有一些困難的地方」，包括隱蔽性很高，但是這個事情是必須要處理的。

對於納管前的做法，梁文傑說明，在修法之前，政府會針對公務人員（進行調查），因為理論上台灣公務人員不會有在大陸居住半年以上的可能性，「但是如果你有」，就希望這些公務人員能夠誠實申報，這也是為了要維持對國家的忠誠度。