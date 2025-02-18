「107通電話反對陸客」　邱垂正堅持小兩會先溝通後開放

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

陸客來台卡關，陸委會主委邱垂正今（18）日強調，政府對於恢復兩岸觀光交流、歡迎陸客來台的政策沒有改變，但為了旅遊安全、旅遊品質、旅遊穩定性，需要透過觀光小兩會先溝通、再開放。他更稱，上海副市長華源提出推動上海團客來台之後，陸委會接到107通的反映電話，「大部分是反對（陸客）的」。

邱垂正接受POP Radio《POP撞新聞》主持人黃暐瀚訪問時表示，政府尊重國人赴陸、沒有限制，反而是大陸在2019年7月間宣布暫停來台自由行，「說斷就斷」，沒有透過小兩會協商，也沒有跟我政府討論。他說，在那個「陸客1.0時期」，許多觀光業者血本無歸。

邱垂正提到，疫情後，大陸到台灣的團客與自由行都還沒有開放。以去年為例，台灣遊客赴陸為277萬人次，大陸以旅遊名義來台是11.6萬人次、且是第三地陸客。因此，國人赴陸與大陸人來台是不對稱的。

邱垂正說，我方希望趕快恢復觀光小兩會的溝通，溝通完可以啟動「觀光2.0」，待旅遊品質、旅遊安全、旅遊穩定性都談好之後，也確保國人、國家、業者的權益之下，再讓陸客恢復來台。

他強調，我們要避免「陸客1.0」的說斷就斷、市場不穩定等因素。其次，過去陸客太多，排擠歐美、日韓觀光客，也讓各地旅遊景點爆滿、旅遊品質差，亂象叢生。大陸業者方面，還存在「一條龍」，以及削價競爭等問題。

邱垂正指出，這些問題，都需要觀光小兩會溝通完再來開放。他也提醒，兩岸形勢在疫情前後有很大改變，對於旅遊安全有影響，例如軍機艦擾台。

另外，去年12月17日，上海副市長華源在台北出席雙城論壇時表示，將積極推動上海居民赴台團隊遊。邱垂正稱，陸委會在12月18日接到107通的反映電話，其中「大部分是有不同意見、大部分是反對的」，就是基於前述各種問題。因此他說，更需要觀光小兩會把各種問題談妥，讓國人放心、讓陸客來台成真。