赴陸旅遊未經小兩會、陸客來卻需要　陸委會：陸方沒要求

▲陸委會副主委梁文傑。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

兩岸觀光持續卡關，我方雖發函大陸海旅會希望溝通，但尚未獲得對方回應。此外，去年台灣一度單方面開放團客赴陸，事前並未經小兩會溝通，如今卻要求開放陸客須循該管道協商。對此，陸委會澄清，當時是陸方沒提出要求，而政府希望陸客來台前先談一談，內容「跟政治無關」。

台旅會此前已發函給海旅會，表達希望溝通大陸團客來台事宜。《東森新媒體ETtoday》詢問陸委會副主委梁文傑，迄今為止，陸方是否有所回應？我方是否有與海旅會台北辦事處人員直接進行接觸？

梁文傑於例行記者會上表示，目前陸方（海旅會）還沒有回應，我們還是希望他們能夠盡速回應，至於海旅會在台北的代表，「我們當然有跟他告知了，但是他也沒有獲得正式授權回覆」。

陸方曾經提到，觀光小兩會可以「先開放後溝通」，陸委會認為是否可行？梁文傑回應，這其實表現出大陸也有一定的靈活性，但是我方預見到開放以後一定會出現的問題，想要先做妥適的討論，「我覺得兩邊的差距並不大，只是一念之間而已」，所以先談談何妨？

陸委會主委邱垂正近日提到，台灣民眾赴陸風險提高，不論是對於人身安全與自由的保障，或是改變「觀光1.0」的亂象，都需由小兩會溝通。然而，我方去年一度鬆綁赴陸禁團令，事前並未經過觀光小兩會溝通。

媒體詢問，為何去年無須經過觀光小兩會溝通，如今陸客來台，卻堅持必須循此管道協商？對於此差異，梁文傑回應稱，我方認為有些事情要談，陸方則不這麼認為，所以他們當時沒有提出溝通的要求。

梁文傑強調，目前政府立場還是希望兩岸先談一談，要談的東西裡面完全「跟政治無關」，純粹就是旅遊問題。

另對於旅行公會全聯會榮譽理事長姚大光發表公開信，喊話「恭請恢復兩岸團體旅遊」，不要再用「觀光小兩會先協商」來卡關。

梁文傑說，他很理解旅行業者，特別是專注於兩岸旅遊的業者會有迫切感，我方政策沒有改變，希望兩邊觀光有個好的開始，因此要先討論，未來兩岸旅遊才不會說斷就斷，或是有「一條龍」、低價團等亂象，「希望大家能夠稍安勿躁」。

