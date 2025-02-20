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吸血套路曝光！話務機房詐財+放貸公司設局逼貸　士檢揪17黑手

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林地檢署偵辦民間放款公司人員等涉嫌詐欺案件，查獲17名被告。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署機動組檢察官邱獻民指揮刑事局等多個單位，偵辦一起民間放款公司與詐欺集團勾結的二次詐騙案，發現柯姓主嫌等17人，透過話務機房人員以假投資詐騙受害人資金，當受害者存款遭騙光後，機房再將其轉介至資產管理顧問公司，以貸款方式進一步剝削財產，並要求受害人設定不動產抵押貸款，藉機抽取各種費用，最終血本無歸，詐得金額逾5千萬元。

檢警調查發現，詐團利用話務機房，鎖定投資族群，以「低風險、高回報」話術吸引被害人投入資金，當受害人發現被騙、資金已耗盡時，話務員再「假裝熱心」轉介特定資產管理公司，聲稱可提供貸款協助。

然而，這些資產管理公司實則與詐騙集團內外勾結，要求被害人以不動產設定抵押貸款，並事先抽取高額代書費、車馬費、服務費，導致受害人實際獲得的資金大幅縮水。此外，檢警查出，該集團透過特定地政士的執業執照來協助辦理抵押設定，製造貸款流程的合法性，使受害人難以察覺這是詐騙陷阱。

士檢指揮刑事局、新北市、台北市、台南市、台中市、花蓮縣等多地警方，於18日兵分多路同步搜索18處，查扣2輛汽車、現金147萬元、偽造設定抵押文件、私章、地政士執業執照、電腦、手機等證物，並拘提17名嫌犯。

本案嫌犯年齡介於26歲至64歲，其中10名男性、7名女性，最年輕的嫌犯僅26歲。經檢方複訊後，認定柯、項、許等3人犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證及反覆實施詐欺之虞，向法院聲請羈押禁見；另謝、蘇、陳、賴等7人則分別交保，金額介於3萬至50萬元不等，並限制住居。

▼詐騙集團喪心病狂，假投資榨乾存款再聯手地政士與放款公司逼貸壓榨。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

檢警表示，該集團結合假投資詐欺、資產管理公司貸款剝削、地政士協助抵押設定，形成一條龍式犯罪鏈，導致被害人存款歸零後仍背負高額貸款，甚至可能失去不動產。專案小組仍在擴大清查潛在受害人，並呼籲曾受害的民眾儘速向警方報案，以追回損失。

警方提醒，詐騙集團常利用「高回報投資」或「低利貸款」作為誘餌，透過「仲介」或「代理人」推銷不當貸款方案，誘騙被害人落入二次詐騙陷阱。民眾若需辦理不動產貸款，應選擇具合法執照的地政士，切勿輕信來路不明的貸款公司，以免成為詐騙集團的目標。

此外，民眾可透過警政署打詐儀表板（https://165dashboard.tw/），查詢最新詐騙手法，或撥打165反詐騙專線即時查證。士林地檢署強調，將持續強力打擊詐欺犯罪，嚴懲不法，以保障民眾財產安全。

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