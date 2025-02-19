獨／打詐警官涉洗錢10億！喊冤「區間金流誤導」：淪宮鬥犧牲品

▲刑事局警官涉洗錢案，竟是警界宮鬥下犧牲品。（圖／資料畫面）

記者張君豪、陸運陞／綜合報導

今年1月中旬，由警政署督察室主動偵辦，曾任職於刑事局的3名警官，涉及以虛擬貨幣協助洗錢案，其中包含新北土城分局前偵查隊長；如今涉案警官出面喊冤，表示他們從事正當「搬磚套利」與洗錢本質不同，類似於股票當沖獲利，卻被當作勾結業者洗錢，盼檢調單位釐清事實，避免成為權位鬥爭工具。

據了解，新北市土城分局偵查隊長黃祺瑋及刑事局偵查正張雅綸、伍國榮等人，遭檢調懷疑利用虛擬貨幣帳戶，協助「洗錢教父」涂誠文集團進行洗錢遭調查，並大規模前往刑事局、土城分局及住處搜索，經漏夜偵訊後，檢察官以涉嫌違反《洗錢防制法》，並在上個月15日諭知以50萬元交保。

事隔1個多月，知情人士透漏，其他涉案的警官是看到新聞，才得知自己可能被調查，立即主動向台北地檢署及警政署遞交相關文件，並願意前往說明及配合調查。而其他涉案警官表示，所從事是正常投資虛擬幣的「搬磚套利」，猶如股票當沖僅得當日0.2至0.3%價差獲利，甚至於還有出現虧損的情況。

▲土城分局前偵查隊長黃祺瑋，涉虛擬貨幣洗錢案被移送。（圖／資料畫面）

涉案警官進一步解釋，「搬磚套利」與洗錢本質不同，洗錢的主要關鍵，在於透過各種方式隱匿資金來源，並收取一定比例的費用，3名交保警官如有心知法犯法涉案，為何不使用毫無相關的人頭虛擬幣帳戶，反而使用自身或親屬帳戶投資；再者通常協助洗錢會收取15至20%利潤，與僅獲利0.2至0.3%差距甚大。

曾投資虛擬幣的警官強調，「搬磚套利」涉及市場風險、時間差與個人交易判斷，是合法的投資獲利，並且都未隱匿資金來源的任何行為，資金來源均為薪資所得或信用貸款，何來洗錢之嫌？而且交易均依法申報並繳納稅款，資金來源清楚，盼檢調單位釐清事實，避免誤解合法投資行為。

知情人士也表示，警政署督察室強調3人投資洗錢金流很大，甚至高達上億元，詢問筆錄時，故意以區間金流意圖影響檢院判斷。但搬磚性質類似股票當沖，其實以當日進出金額清查即可知悉清楚，專案小組刻意以區間金流誤導讓人質疑偵辦意圖另有他意。

▲刑事局偵查正伍國榮，涉虛擬貨幣洗錢案被移送。（圖／資料畫面）