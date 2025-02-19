洗腎返家路變奪命劫！北市接送車撞路樹　88歲女多處骨折身亡

▲北市士林區吳姓男子駕駛自用小客貨車搭載88歲曹姓婦人及看護，孰料卻自撞路樹，導致曹婦身亡。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

返家路遇劫！北市士林區發生一起致命車禍，一輛洗腎接送車在載送患者返家途中，行經至善路二段時，吳姓駕駛疑未注意車前狀況，自撞中央分隔島上的行道樹，車內88歲曹姓婦人遭猛烈撞擊，多處骨折重傷送醫搶救仍身亡；同行的安姓看護則輕傷。士林地檢署偵結，認吳男未注意車前狀況釀禍，依過失致死罪起訴。

這起意外發生於2024年12月30日上午，當時吳男駕駛洗腎診所的接送車，載送剛洗腎完畢的曹姓婦人與其看護安姓女子返回住家。未料行經至善路二段時，吳男疑未注意車前狀況，在變換車道時發生事故，從第3車道駛入第1車道時，失控撞上中央分隔島上的行道樹，釀成悲劇。

事故發生後，吳男未受傷，經檢測無酒駕情形。後座88歲曹姓婦人因猛烈撞擊多處骨折、傷勢嚴重，緊急送醫搶救，仍於2025年1月1日宣告不治。同行的安姓看護則腳部骨折，所幸無生命危險。曹婦家屬得知噩耗後，悲痛不已，決定提告。

▲曹婦從診所洗腎完畢，卻在返家路途遇上死劫。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警詢、偵查時，吳男坦承犯行，檢警認吳男身為駕駛人，應確保行車安全並隨時採取必要防範措施，但當時並無任何影響視線或不可預見的突發狀況，卻仍因未注意前方路況發生事故，顯見其確有過失，且該行為與被害人死亡之間具有直接因果關係，因此依過失致死罪將其起訴。

同時，檢方考量吳男肇事後未逃逸，留在現場配合調查，並坦承為肇事駕駛，未規避司法程序，建請法院審酌情節，依法從輕量刑。

對此，士林分局呼籲行車時應注意車前狀況並依速限行駛，分局持續加強超速取締，以維護用路人行車安全；2025雙北世壯運在台北，5/17-5/30一起為選手加油，和世界挑一場！