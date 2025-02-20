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北市驚悚刺臀！23歲男夜潛社區捅他一刀　落網甩鍋：受人指使

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區發生一起離奇刺臀案，56歲中古車行員工鄒男夜晚返家，遭陌生男子翻牆潛入社區尾隨，趁機朝臀部狠刺一刀，隨即拔腿狂奔。警方獲報後迅速展開調查，3小時內鎖定23歲黃姓嫌犯，並將其逮捕送辦。檢方複訊後認定黃男涉案情節重大，恐有逃亡等之虞，向法院聲請羈押獲准。

▲▼ 刺屁眼 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市士林區發生一起離奇刺臀部案。（圖／記者黃宥寧翻攝）

事發於1月27日晚間，56歲的鄒男當晚拖著疲憊身軀回家，卻沒察覺身後跟著一名形跡可疑的男子。監視器畫面顯示，黃男翻牆潛入社區後，一路緊跟鄒男，直至住家附近，趁其不備突然掏出刀子，對準臀部狠刺一刀。鄒男突遭攻擊，痛得當場驚叫，隨即彈起，而行兇的黃男則迅速逃離現場。

警方獲報後，立即組成專案小組，透過監視器追蹤，僅3小時內便成功鎖定黃男行蹤，並將其逮捕到案。然而，面對警方問訊，黃男先是裝傻，一臉無辜地表示：「我沒針對他啦，只是受人指使。」然而當警方進一步追問「是誰指使？」、「動機為何？」時，黃男則開始顧左右而言他，拒絕透露更多細節，令案件更加詭異。

▲▼ 刺屁眼 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲23歲黃姓男子持刀刺向中古車員工。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方初步調查發現，受害人鄒男為中古車行員工，事發後驚魂未定，直呼：「我連他是誰都不知道！為什麼要刺我的屁股？」由於雙方並無任何既往恩怨，警方不排除本案與生意糾紛、財務問題有關，是否涉及債務衝突或業務競爭，仍待進一步釐清。

檢方複訊後認定，黃男持刀行兇，涉嫌傷害罪，且有勾結共犯、串供之虞，遂向法院聲請羈押。法院審理後，認為黃男裁定收押禁見。

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