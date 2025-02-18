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北市男大賣場停車場摔傷求償25萬　法官狠砍8成理由曝

換藥,擦傷,跌倒,瘀傷,瘀青。（圖／達志示意圖）

▲北市士林區賴姓民眾前往連鎖大賣場購物意外跌倒怒提告求償。（示意圖／達志示意圖）

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區賴姓男子於連鎖大賣場的機車停車場內跌倒，他認為該場地設施不良導致受傷，向業者求償25萬2480元。士林地院審理後認定，業者未妥善維護停車場，確實有過失，須賠償賴男5萬736元，但認為賴男自身亦有注意義務，因此減輕業者的賠償責任，並駁回其餘請求。

從事開計程車的賴男2022年8月5日該大賣場消費後，在機車停車場行走時，因右腳踩到高於地面的排水孔，重心不穩跌倒，導致腳踝扭傷及肌腱炎，因此向業者求償醫療費用1萬2480元、3個月營業損失18萬元，以及精神慰撫金6萬元，共計25萬2480元。

然而，大賣場否認有過失，強調該機車停車場光線充足，且事發當時，賴男雙手抱著一箱重物，疑因紙箱遮蔽視線才不慎跌倒，與場地設施無關。業者還指出，賴男提交的醫療費用單據總額與實際傷勢不符，且診斷證明書內容前後不一致，因此對求償金額提出異議。

法官審酌監視器畫面，雖未直接拍到賴男腳部踩踏的情況，但跌倒地點確實緊鄰排水孔，且事發後，業者已將該排水孔加裝鐵網填平，顯示原設計可能確有缺陷，因此認定業者未盡維護管理責任，應負損害賠償責任。

不過，法官也認為，賴男雙手抱物行走，未能注意腳下狀況，自身亦有疏失，因此裁定業者僅須負70%的責任，賴男則須自行承擔30%的過失責任。

法院計算後，認賴男合理的醫療費用為1萬2480元，精神慰撫金6萬元，但因適用過失相抵原則，最終判定大賣場須賠償5萬736元；至於賴男所請求的3個月營業損失18萬元，法院認為其診斷證明書未載明休養需求，因此駁回該項訴求。

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