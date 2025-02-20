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頭一遭在走廊照X光！20年急診醫嘆：下次躺地插管可能是你

近期全台各大醫療院所急診室大爆滿，醫療量能吃緊。（圖／翻攝自臉書「急診醫師碎碎唸」）

▲急診人力嚴重不足，讓醫護人員苦不堪言。（圖／翻攝自臉書「急診醫師碎碎唸」）

圖文／CTWANT

近期全台各大醫療院所急診室大爆滿，醫療量能吃緊，導致許多病患無法及時獲得適當醫療。一名急診醫師近日在社群平台發文，分享第一線慘況，直指急診室擠爆，甚至有病患因空間不足，只能在走廊直接照胸部X光，讓他感嘆，「還真是頭一遭。」

急診科醫師在粉專《急診醫師碎碎唸》PO文表示，他在急診室工作20年，見過各種緊急狀況，包括病患直接躺在地上急救、插管等，但近期的擁擠情況前所未見，「急診塞到爆炸，病患坐在輪椅上，連個可以放鉛板屏蔽的地方都沒有，病患就在急診走廊，用protable X光機，幫她照了一張胸部X光，還真的是頭一遭」。

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由於醫院內沒有足夠空間放置鉛板屏蔽設備，而病患呼吸急促，醫師擔憂讓其移動至放射科可能會有風險，最終只能在急診走廊直接以X光機拍攝胸部影像，突顯當前醫療量能嚴重不足，「不用嘖嘖稱奇，你們繼續無感，下次躺在地上急救插管的，不是你的家屬就是你自己」。

該名急診醫師回憶，台灣曾成功度過SARS與新冠疫情，然而這波醫療崩盤，卻讓許多醫護人員選擇離職。他感慨表示，在新冠疫情期間，自己曾戴著N95口罩、面罩，在隔離病房內為病患插管，甚至為了保護護理師，要求對方離開房間。但當時的護理師堅持留下，擔心他獨自應對困難，這讓他感動落淚。

然而隨著疫情趨緩，醫療體系卻未獲得足夠的支援與補強，導致如今急診室超載、醫護人力短缺，就連當時堅持留下的護理師也離開了，「因為她想要好好過日子，跟個正常人一樣，不被醫德綁架，可以早上起床晚上睡覺，不必輪大小夜的班，不必被病患罵，不必被家屬罵，只因為沒有空幫病患蓋棉被，我祝福她，可以成為一個有尊嚴的人」。

該名急診醫師直言，「疫情過後，我們又被社會遺忘了，被醫院遺忘、被衛福部遺忘。」他感嘆地說，可能是上輩子殺人放火、姦淫虜掠，這一輩子才會投身急診，他希望民眾不會有需要進入急診的時刻，因為當他們真正進入醫院，便會親身體會到何謂「野獸醫院」、「急診地獄」。

對於政府官員屢次強調「醫療量能充足」，這位急診醫師則不以為然，「是喔！不好意思，當我眼睛有問題。」醫護人員雖全力救治病患，但若無改善醫療資源與人力配置，現狀恐將持續惡化。

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