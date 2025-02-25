逼男友體驗分娩3hrs…他痛到「腸壞死」切了　奇葩女婚事告吹挨告

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逼男友體驗分娩3小時…他痛到「腸壞死」只能切了　奇葩女婚事告吹慘挨告

逼男友體驗分娩3小時…他痛到「腸壞死」只能切了　奇葩女婚事告吹慘挨告

▲陸女在結婚前想要「考驗」男友，於是把對方帶去體驗中心，讓他體驗分娩時的疼痛。（示意圖，非本文當事人／翻攝自百度）

圖文／CTWANT

大陸一位河南女子在結婚前想要「考驗」男友，於是把對方帶去體驗中心，讓他體驗分娩時的疼痛。此舉得到了女方母親與姊姊的大力支持，她們認為必須讓男性體會分娩時的疼痛，婚後才會對老婆好。沒想到，體驗分娩的過程居然進行了3小時，男方痛到失去意識，更導致小腸壞死，如今女友不僅婚結不成，還可能挨告。

該名女子近日在微博發文稱，媽媽和姐姐要求訂婚前一定要男友體驗模擬分娩，男友剛開始非常排斥，但母親態度堅決，最後只好同意，「分娩體驗是1月24號晚上5點多，在我姐姐經營的月子中心進行的，共進行了180分鐘。前90分鐘我手動操作，一級一級往上加，後面的一個半小時一直保持在12級疼痛狀態」。

該名女子提到，男友從八級開始喊叫、掙扎，十級開始罵人，後面開始哭，進入12級後不斷劇烈呼吸，體驗結束時他渾身被汗水浸透，已經完全虛脫，只有肚子硬的像木板，當晚嘔吐了整夜，仿佛把腸子裡的東西全都吐出來了，直到26號中午才基本恢復，但仍持續感到腹痛，1週後因情況惡化被送醫治療。

貼文稱，男方媽媽得知經過後，氣得直接取消訂婚，同時準備起訴女友及其家人，「初四8點32分，接到電話，男友已經被切除了部分小腸。男友媽媽警告我，男友爸爸和兩個姐姐正在火頭上，讓我千萬不要現在去醫院探望男友，讓我回家準備應訴，她會好好照料男友」。

貼文引發熱議，大批網友傻眼直呼「神經病，現在女性很多是無痛分娩，這麽瞎搞當然應該承擔相應後果，或許該刑拘了」、「吃飽了撐的」、「這女人家人不正常，沒事搞事」、「體驗一下未嘗不可，可體驗三個小時你當是玩呢？女方的姐姐還陪同，好奇葩」、「這是她開月子中心的姐姐心裡變態和扭曲吧」。

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