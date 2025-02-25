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彰化手搖店藏「大麻農場」　店長2年竊電百萬種出上億元毒品

彰化某手搖店二樓竟藏市值上億元的大麻園，日前遭警方查獲送辦。（圖／翻攝畫面）

▲彰化某手搖店二樓竟藏市值上億元的大麻園，日前遭警方查獲送辦。（圖／翻攝畫面）

圖、文／CTWANT

彰化縣和美鎮35歲傅姓男子，表面上經營手搖店，實則在2樓種植大麻，還利用自己水電背景私自接電，在2年間竊電上百萬元，更種出市值上億元的毒品，刑事局電信偵查大隊日前偵辦毒品和詐欺案時循線追查，最終鎖定傅男涉案，並於日前前往查緝，訊後依法送辦。

據了解，案發地點為一處透天厝，一樓經營手搖飲料店，傅男則以此作為掩護，在2樓種植大麻並販售牟利，他自以為神不知鬼不覺，殊不知早已被警方盯上。

刑事局電信偵查大隊第三大隊日前偵辦詐欺和毒品案件時，循線鎖定該處透天厝有販毒情事，經跟監調查後確認此處正經營違法情事，2024年10月見時機成熟前往攻堅。

警方於清晨拂曉出擊，荷槍實彈從頂樓攻堅，並請台電人員先斷電，傅男反應不及、當場遭逮，警方又在現場起出250株大麻活株、大麻乾燥葉半成品毛重894.5公克、大麻種子毛重23.4公克，市值超過1.1億元。

傅男落網後對犯行坦承不諱，其林姓共犯則否認參與種植大麻，全案依反毒品危害防制條例、竊電等罪嫌移送彰化地檢署偵辦，檢方命2人以10萬元交保候傳，警方則持續蒐證，罪證齊備後於近日移送檢方偵辦。

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