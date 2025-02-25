目睹生父砍死媽媽！彰化9歲童淚訴「希望爸爸被判死」

▲2024年11月，彰化一名61歲李姓男子向50歲蔡姓前妻討錢不成，竟當著9歲兒子的面，持刀活活砍死前妻。（圖／報系資料照）

圖、文／CTWANT

2024年11月，彰化二林鎮發生一起兇殺案。61歲李姓男子向50歲蔡姓前妻討錢不成，竟當著9歲兒子的面，持刀活活砍死前妻。全案近日偵結，檢方依殺人罪嫌起訴李男，全案將由國民法庭審理。

據檢警調查，李男與蔡女結婚後生下一子。因李男無業且情緒不穩，並在外欠了不少賭債，全由蔡女幫他償還，蔡女因不堪長期被暴力對待，因此與李男離婚，並向法院申請保護令。

2024年11月16日，李男酒後跑到蔡女家中鬧事，與蔡女、蔡女女兒發生口角衝突，李男衝到廚房拿刀傷人，而蔡女為了保護女兒，當場被李男活活砍死，而她與李男所生的9歲兒子在場親眼目睹慘劇。

蔡女死後，李男偷車逃逸，還在五金行買了1把水果刀，但當晚警方即循線在埤頭鄉逮捕李男到案。檢警隔天帶李男回命案現場釐清案情，檢方認為李男涉嫌重大，聲押獲准。

蔡女女兒事發後向媒體表示，16日中午她返家探望母親，李男向家人索討金錢被拒，曾手持鐮刀胡亂揮舞。同日傍晚她與李男發生口角，母親為保護她而遭李男持刀砍殺，她與9歲的年幼弟弟躲到鄰居家中報警。

蔡女的9歲兒子事後也淚訴「爸爸常常打人、要跟媽媽要錢」、「我也常被打」、「希望爸爸被判死刑」等語。

彰化地檢署近日宣布偵查終結，依殺人罪嫌起訴李男，全案將移請彰化地方法院國民法庭審理。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

延伸閱讀

▸ 23歲女研究生砸9萬元相親 對象超雷！40歲肥男講話噴口水

▸ 婆婆生小病媳沒回家…大姑嗆「父母沒教啥是孝順」 她1句神回被讚爆

▸ 原始連結