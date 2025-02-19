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嘉義神壇1死3重傷！英勇看護「衝火場抱出4歲童」　淚曝現場狀況

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉一間私人神壇18日晚間發生嚴重火警，造成1名5歲男童不幸喪命，而5歲男童事發當時躲在神明桌下被壓住，獲救時已碳化，讓家屬情緒崩潰不已，印尼籍看護麗莎事發當時英勇救出另一名4歲男童，想起事發經過，她仍餘悸猶存，說到傷心處更哽咽落淚。

▲嘉義私人宮壇大火，外籍看護英勇衝入火場救出4歲男童。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲嘉義私人神壇大火，外籍看護英勇衝入火場救出4歲男童。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

嘉義縣消防局18日晚間6時16分接獲民眾報案，和美村一處神壇發生火警，隨即出動大批人力前往搶救，現場4人受困，包括86歲老翁、79歲老婦、4歲男童、5歲男童。警消將2名長者救出，4歲男童則是被家中聘僱的印尼籍看護麗莎抱出，而5歲男童晚間7時許被救出時，已全身碳化，家屬崩潰堅持送醫，但人仍宣告不治，全案造成1死3重傷。

▲嘉義私人宮壇大火，外籍看護英勇衝入火場救出4歲男童。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

29歲的麗莎回顧事發經過，表示事發當天她外出倒垃圾，接著去買東西，不料，她返回家中的時候驚見一樓起火，由於火勢太大，她從前門無法進入屋內，便繞到後門入屋搶救。

麗莎表示，當時她先大聲呼喊2名長者，但都沒有反應，於是她再呼喊2名小孩，並將4歲男童從屋內抱出，交由醫護人員送醫，她回憶當時狀況仍餘悸猶存，哽咽流淚吐露「很害怕、很難過」，令人鼻酸。

▲嘉義私人宮壇大火，外籍看護英勇衝入火場救出4歲男童。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

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