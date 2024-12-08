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醫美診所捐贈220萬　挹注嘉縣山區弱勢學生課後學習經費

▲▼ 君綺醫美善盡企業責任 捐贈220萬元照顧弱勢學生課後學習 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲君綺醫美善盡企業責任 捐贈220萬元照顧弱勢學生課後學習 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

君綺醫美長期關注弱勢學生課後學習，連續三年攜手嘉義縣政府照顧竹崎高中等10所學校辦理晚自習及課後照顧，鼓勵學子向學，讓10所學校的弱勢學生有安全舒適的課後學習環境，陪伴、點亮求學路，縣長翁章梁代表收下君綺捐贈的220萬元課後照顧經費，感謝企業為嘉縣的貢獻。

▲▼ 君綺醫美善盡企業責任 捐贈220萬元照顧弱勢學生課後學習 。（圖／嘉義縣政府提供）

教育處表示，以竹崎高中為例，全校約有2/3的學生均接受弱勢補助，學生常因交通不便及經濟因素，沒有舒適的環境課後學習，因為君綺醫美的補助，讓國三學生可在放學後、假日到校自主增能，因此113年國中教育會考成績中，獲5A的學生人數創新高。

▲▼ 君綺醫美善盡企業責任 捐贈220萬元照顧弱勢學生課後學習 。（圖／嘉義縣政府提供）

教育處還說，更有學生因每週六參與君綺醫美補助的教育營，在會考中拿到5A7+的好成績，感謝君綺醫美撒下善的種子，造福偏鄉學生，也期待未來能有更多企業及善心人士與縣府攜手點亮孩子們的未來。

翁章梁指出，君綺醫美的老闆本身就是嘉義縣番路人，所以更多了一分對故鄉的感情，除了連續三年捐贈，今年還又加碼100多萬元，希望這些錢能讓學校好好運用，讓家裡不太適合靜下心來念書的孩子跟上腳步，勤奮向學。

教育處說明，君綺醫美的資源挹注讓10所學校能運用原有的場地提供晚自習，學校也鼓勵所有家長讓學生留校自主學習，放學後在教師的陪伴下，一起在學校完成作業，也感謝教師願意留校溫暖陪伴，適時解題解惑，學習不孤單，同時提供餐盒或點心補充能量。

君綺醫美成立至今一直秉持著「安心、暖心」的理念，即便已過22個年頭仍未忘初心，就如同他們多年來在公益的路上也未曾停下腳步，不斷為社會各個角落送上溫暖。

 
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關鍵字：

君綺醫美課後照顧經費

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