11天前才過生日！嘉義5歲童吹蠟燭畫面曝　遇神壇惡火燒到碳化

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉一間神壇昨(18日)晚間發生火警，造成1名5歲男童不幸喪命，男童的曾祖父母及堂弟則傷重，目前仍在加護病房搶救中。在桃園工作的男童父親得知消息後今（19）日趕回嘉義，並表示8日兒子生日，帶兒子出去玩還一起過生日，沒想到會發生這種事。

嘉義縣消防局18日晚間6時16分接獲民眾報案，稱該神壇發生火警，隨即出動大批人力前往救援，現場有4人受困，包括86歲老翁、79歲老婦、4歲男童、5歲男童。警消人員率先救出2名長者，4歲男童則被其他民眾抱出。直到晚間7時許，警消人員將5歲男童救出，但他已全身碳化不治，2名長者及4歲男童傷勢嚴重，3人均仍在加護病房救治當中。

▲嘉義神壇火警，5歲男童被燒到碳化。（圖／記者翁伊森翻攝）

據了解，4歲、5歲男童為堂兄弟，因2名男童的父親都在北部工作，因此這對小堂兄弟平時和2名阿祖住在一起，而5歲男童的父母離異，男童的阿公、阿嬤則住在附近，每天都會回阿祖家探視2老、2小。

5歲男童的父親今趕回嘉義，並表示在桃園工作，每個禮拜都會回嘉義看小孩，8日的時候兒子生日，帶出去玩然後還買蛋糕過生日。影片中大家聚集在一起唱生日歌，唱完後男童把蠟燭吹熄，眾人也拍手祝男童生日。