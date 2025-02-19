嘉義神壇惡火1死3傷！5歲兒燒到碳化　母雙眼哭腫淚謝各界慰助

記者翁伊森、陳韻如／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉一間神壇昨(18日)晚間發生火警，造成1名5歲男童不幸喪命，男童的曾祖父母及堂弟則傷重，目前仍在加護病房搶救中。稍早，嘉義副縣長劉培東、中埔鄉長李碧雲等人前往慰問，5歲男童母親雙眼哭腫，淚謝各界慰助，場面令人鼻酸。

▲ 嘉義神壇大火1死3傷，嘉義副縣長劉培東現場慰問，家屬雙眼哭腫。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣消防局18日晚間6時16分接獲民眾報案，稱該神壇發生火警，隨即出動大批人力前往救援，現場有4人受困，包括86歲老翁、79歲老婦、4歲男童、5歲男童。警消人員率先救出2名長者，4歲男童則被其他民眾抱出，而當時家屬聽聞5歲男童仍受困，一度想衝進火場，但遭到阻止。

直到晚間7時許，警消人員將5歲男童救出，但他已全身碳化，家屬情緒崩潰堅持送醫，但人仍宣告不治。

初步了解，2名長者及4歲男童傷勢嚴重，其中男童全身有10%燒燙傷，但因其年幼，目前狀況仍危及，3人均仍在加護病房救治當中，而今嘉義副縣長劉培東、中埔鄉長李碧雲、立委陳冠廷辦公室執行長廖素惠、立委王育敏辦公室主任何博倫等人前往關心，5歲男童母親雙眼哭腫，淚謝各界慰助，現場場面哀戚，令人鼻酸。

▲▼火警造成一名5歲男童傷重不治。（圖／記者翁伊森翻攝）